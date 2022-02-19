高雄市1名16歲少年不喜讀書，2年前母親過世後，少年遭逢喪母打擊，常逃學、逃家，還交上壞朋友參與聚眾滋事打傷人，因案未如期報到被法院發布協尋，高市少年隊警方獲報後，至少年住家查訪，巧遇返家的少年，警方細心開導，鼓勵少年就學找出自己興趣，努力活出自己的人生，少年感動下點頭允諾復學。

高市少年隊警方指出，16歲少年家境貧困，對念書沒興趣，2年前少年的母親過世，少年失去母愛的關懷，常逃學、逃家，因在外交上壞朋友，參與聚眾滋事時，和同夥打傷另一派人馬，被警方逮捕後，依傷害罪嫌移送高雄少年及家事法院審理。

該名少年涉及傷害案，卻未如期報到，經高雄少年及加數法院發布協尋後，警方查訪少年曾有逃家、逃學的紀錄，偶而會返家，警方數度至其鹽埕住處查訪撲空，2月11日再度前往時，巧遇少年返家，於是藉機開導少年。

少年告訴警方，犯傷害案件，因做錯事，沒勇氣面對自己，所以選擇逃避，才未至少家法院報到；逃學是因為真的不喜歡念書，找不到去學校的意義，警方耐心聆聽少年的心聲後，鼓勵少年就學期間可找出自己的興趣，再選擇相對應的科系，從中找出未來的人生方向。

少年在警方一番勸導下，表示會勇於承擔錯誤，也會找出興趣，努力活出自己的人生，警方隨後護送少年至少家法院報到後，將持續關懷輔導少年。

少年隊隊長王春生表示，孩子於青春期時，若經歷親人驟逝，身心會遭受劇變，家長宜給予關懷，了解孩子在叛逆行為背後的心理需求，並學會尊重孩子，才創造良好的親子關係。