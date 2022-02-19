香港女星謝熙婷Cammi（前藝名：謝芷蕙）16歲交往過陳冠希半年，自爆初夜對象是他，當年流出的親密舌吻照轟動一時。10年過去，謝熙婷日前因涉嫌宣傳賭博而遭拘捕，連性感網紅貝依霖都有可能被拖下水。

根據港媒《香港01》報導，今年情人節（14日）網紅蘇淼淼因涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」而被拘捕，想不到才過沒幾天，謝熙婷也因涉嫌同樣的罪行遭拘捕，一星期內就抓到兩個涉嫌宣傳網上賭場的網紅。除此之外，IG擁有21.6萬的性感網紅貝依霖Chantale也可能受牽連，但她不願回應是否擔心被逮一事。

貝依霖早年因擅長跳鋼管舞而進入網紅圈，外型美艷、身材惹火，是著名的性感女神，曾參與電影《天生愛情狂》、《Delete愛人》、《初戀日記：賤男蜜擾》和吳浩康的《天下烏鴉》MV拍攝，言詞大膽的她，還在真人秀節目《家務戰場》抹洗衣機時脫口「我喜歡射裡面」給予觀眾無限的遐想空間。

謝熙婷的爭議也不遑多讓，根據《東網》去年的報導，化名S先生的台灣男性表示曾砸50多萬替謝熙婷慶生，連整容、隆乳的錢都幫忙出，卻遭到女方花心的對待，不過謝熙婷否認到底，反咬S先生是瘋狂追求者，將保留法律追訴權。