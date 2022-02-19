北市松山機場第二航廈，19日上午8時許，一名年約50歲的男性工人在施工時，不慎從高處墜落至消防管道間，當場失去呼吸心跳，警消獲報，趕緊將男子送往長庚醫院急救，並調查釐清事故發生原因，通報勞檢單位有無工安疏失。