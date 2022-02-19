松山機場二航廈工安意外！工人自高處墜樓管道間 命危送醫 10:312022/02/19 中時新聞網 高佩琦 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山機場二航廈工安意外！工人自高處墜樓管道間 命危送醫(消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山機場第二航廈，19日上午8時許，一名年約50歲的男性工人在施工時，不慎從高處墜落至消防管道間，當場失去呼吸心跳，警消獲報，趕緊將男子送往長庚醫院急救，並調查釐清事故發生原因，通報勞檢單位有無工安疏失。 正妹嘿咻「這邊」水量超大讓男友嚇傻 女網友狂讚：我們也是 爆遭妻關精神病院 地產前董座自首掏空 家中搜出2.2億現金 #消防管道間 #松山機場 #二航廈 #工安意外 #高處墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玩無人機小心了！他飛一次連4違規 遭重罰48萬 16:442022/01/04 生活 爆3確診！防疫計程車即起禁載一般旅客 貼1圖辨識 14:442022/01/10 生活 北市製麵工廠驚傳工安意外 男手臂捲入機器急送醫 11:552022/01/03 社會 高雄華運倉儲工安意外2死 今相驗遺體 家屬神情哀戚 18:022022/01/16 社會 松山機場試辦無人機防制系統 桃園、高雄將跟進 17:022022/01/04 生活 高雄港華運倉儲工安意外釀2死！現場照曝光 鷹架全倒一片狼藉 11:222022/01/16 社會 北捷文湖線有事故？等15分鐘還沒車 乘客爆受困松山機場隧道 19:352022/01/28 生活 政院拍板！ 經濟間諜最高處12年徒刑、併科1億罰金 14:182022/02/17 政治 桃機群聚案擴大 疑因混搭交通車染疫 將施行搭乘新規 19:152022/01/06 生活 慟！華運倉儲鷹架塌落再添1死 共釀2死6傷 23:532022/01/15 社會 永豐餘紙廠爆工安意外 64歲男遭廢紙箱重壓慘死 17:042022/01/06 社會 國3碧潭隧道施工意外 23歲女維修員遭升降梯夾在半空慘死 07:582022/01/15 社會 政院拍板核心關鍵技術經濟間諜罪 最高處12年徒刑 11:402022/02/17 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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