警方查獲4把改造槍械，其中3把均有殺傷力。（警方提供）

黑吃黑殺毒販判7年 男假釋出獄改槍又被逮

40歲曾姓男子2014年時與李男共謀，以買貨為由，將陳姓毒販誘至新北市三重區某民宅，李開2槍將陳射殺，洗劫他帶來的4000多公克K他命，曾嫌事後被捕判刑，但前年出獄後不思悔改，暗中從事槍枝改造，北市刑大日前在新店區逮捕曾，起獲4把改造手槍及12發子彈。

北市刑大偵三隊調查，2014年7月，黃姓小盤毒販與曾、李等人共謀，由黃出面表示要買10公斤K他命，將陳姓毒販從台中約至三重，陳帶著4000多克毒品到場時，卻發現根本沒有買家，氣得準備離去。

李、曾等人這時闖入，由李開槍射殺陳，眾人將毒品洗劫後離去，事後曾男被判7年8個月並入獄服刑。

警方指出，曾在獄中表現良好得申請假釋，並於前年出獄，此後便在新北市新店區租屋，但暗中卻從事槍枝改造工作，疑似又是為了販毒防身用。

偵三隊經連月追查，本月中前往破門逮人，當場查獲4把改造手槍、14發子彈、1批改槍工具及少量毒品。

曾被捕時還故做輕鬆，表示自己無師自通，透過網路學改槍，時間不長技術不佳，「4把槍可能只有1把有殺傷力！」，認為自己刑責不會很重。

但警方鑑定後，卻查出裡面有3把槍都有殺傷力，曾獲知後臉色大變，直呼「怎麼可能？」面對加重刑責臉色鐵青，警訊後被依違反槍砲罪送辦。