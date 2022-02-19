元宵節剛過你是否開始感到重重的壓力呢？每天都快樂的吃包餡湯圓既滿足又暖胃，不過一旦站上體重計看見上面的數字，或是走到鏡子前看見身材逐漸走樣的自己，簡直超崩潰！下定決心要開始減肥。但減肥說的容易，實施起來卻超難，你身邊是否也有那麼一個天天喊著「我要減肥」，但卻又抵擋不住美食誘惑的朋友呢？讓我們一起來看看有哪些「吃貨」星座，「減肥的事，明天再說！」

TOP5：巨蟹座

巨蟹座。(圖/翻攝自微博)

愛家第一名的巨蟹座，沒事就想煮點東西給家人吃，只要看到有興趣的料理就忍不住去研究，煮完還要先自己試吃一下，如果成功才願意端上桌，這樣反覆試吃下來也吃進了不少份量，即使自己在減肥，也會想和家人一起享受品嚐料理的時光，這樣的過程就算減肥破功，也是幸福的負擔呀。

TOP4：雙子座

雙子座。(圖/翻攝自微博)

雙子座很善於交際，而交際就免不了飯局，朋友很多的他們每個禮拜都有吃不完的聚餐，再加上雙子座本身也對新奇的東西非常感興趣，他們看見沒吃過的東西就想嘗鮮一下，總想著吃完這個我就減肥，所以減肥這件事終究抵不過新鮮感的誘惑呀。

TOP3：雙魚座

雙魚座。(圖/翻攝自微博)

「別人在吃，我也要吃！」雙魚座獨自一人的時候，減肥這件事簡直是輕而易舉，不過若是被他看到身旁的朋友或路人正在享用美食，自己卻礙於減肥不能吃，就會感到滿腹委屈，為不讓自己處在可憐的情境下，只好對自己好一點了！這也是為什麼許多雙魚寶寶時常半途而廢的原因之一啦。

TOP2：射手座

射手座。(圖/翻攝自微博)

射手座最講究的就是自由，不管任何事都以自由為出發點，就連吃也不意外。所以對於減肥這件事，射手座總是抱持想吃就吃的想法，加上這種隨心所欲的性格，導致他們很容易就沒有節制吃的太多，這樣下來要減肥成功也是很難。

TOP1：金牛座

金牛座。(圖/翻攝自微博)

吃貨代表絕對就是「金牛座」啦，無時無刻都在思考等等要吃什麼的他們，因為在意生活品質，認為食物的要求也是享受人生的一部分，所以對他們來說唯有美食不可辜負。旅遊時首先搜尋的關鍵字一定不會少掉「ＸＸ美食」，擔心錯過任何一道美食，對於這樣的一個大吃貨星座來說，減肥實在是太難了。

俗話說的好「能吃就是福！」不過在吃吃喝喝之餘，也別忘了照料自己的身體，該有的健康飲食也要控管，健全的身體狀況，才能不斷吃美食呀。另外，真的想減肥的朋友，不妨從居家運動、調整糖份的攝取量，持之以恆也能達到你想要的效果的！