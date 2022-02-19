中鋼(2002)周四3月內銷盤價，八大項規格產品全面調漲，各鋼種價格每公噸上漲新台幣500-800元，符合市場預期，略高於下游預期，也是近半年來中鋼盤價首度反彈上漲。而周五中鴻(2014)也開出3月份內外銷盤價，其中3月內銷價格部份，熱軋、冷軋每公噸調漲900元，鍍鋅產品和熱軋粗鋼捲每公噸都調漲1300元；3月至5月外銷盤價部份，則依產品和地區每公噸調漲80-110美元，調漲幅度均高於中鋼、且皆優於市場預期。

近期大陸多部門緊盯鐵礦砂投機炒作，大陸官方打炒，鐵礦砂期貨重挫，加上大陸傳統基礎建設領域在各省市持續推行，下月召開的大陸全國兩會，正面政策也將陸續釋出，均有助於鋼市穩健發展。中鴻表示，因近來國際煤鐵礦原料行情維持高檔，生產成本較年前增加外，亞洲大型鋼廠也紛紛調漲鋼品價格，來適度反映成本，以及即使進入傳統旺季、需求復甦等情況，公司為提振市場信心，並兼顧下游競爭力，決定適度調漲3月份內外銷價格。

中鴻周五開出3月份盤價，市場人士指出，中鋼、中鴻均調漲價格後，預期下游包括高興昌(2008)、春源(2010)、美亞(2020)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等相關廠商，也會順勢反映成本，調漲相關產品價格。

中鋼三月份各項鋼品月盤內銷基價調整金額：熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼捲(一般料/API)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)每公噸調漲800元，熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲(中低規/高規)每公噸調漲500元。