國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投入台南市長初選，引發關注。身為「戰鬥藍」之一的國民黨副發言人楊植斗指出，謝的參選感言中提到，若台南市民給他機會當市長，他將不競選連任，其中「給我4年的時間，我要讓你們感覺幸福40年」這句話，讓他忍不住直呼「為政者當如是」，也為謝加油盼能翻轉台南。

楊植斗17日在臉書發文表示，他回放去聽謝龍介仙接受廣播訪問的內容，謝感嘆很多人選上台南市長後，前4年都不做事，滿腦子想的都是如何連任，謝緊接宣佈，若台南市民給他機會當市長，他將不競選連任，並直言「給我4年的時間，我要讓你們感覺幸福40年！」

楊強調，聽到謝龍介這段參選宣言，他感到相當震撼，認為「為政者，當如是」，除了稱讚謝的理想與志向，也要為謝與台南加油，希望年底這場縣市首長大選能夠翻轉台南。

此文獲得近3000個讚與超過110則留言，網友紛紛回應：「真的，放眼敢承諾的政治人物真的不多，真正把承諾當真的政治人物更少。龍介仙加油！」「我是台南市民，我們全家一定會支持龍介仙的」、「謝龍介，勇於任事，只做4年，上任就開始併，台南人有福了」、「龍介仙正能量滿滿，真心為人民的付出，這幾年的辛苦我不是台南人都好羨慕，你們台南這位爱民如子的好議員」、「那2022謝龍介，2026交棒給陳以信這樣也不錯，只是台南太綠了要突破真的很難」。