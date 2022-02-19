為感謝民眾在四大公投時鼎力相助，國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票，並推出「希望公車」，上頭寫著簡單標語「別灰心，為台灣，繼續拚」。台北市議員游淑慧也響應，並指出「國民黨有很多問題、沉疴確實讓人拳頭握緊。」
游淑慧今（19）日在臉書表示，公投失利後，大家都在看衰國民黨、指責國民黨，有善意的恨鐵不成鋼，也有其他政黨的酸言酸語嘲諷。
然而，在四項公投、護食安、監督民進黨的努力上，游淑慧認為，國民黨雖然沒有做好，但他們很努力的拚戰過。
至於下一步，游淑慧說，要繼續頂著批評、摸著良心、做正確的事，走正確的路；並喊話「為自己加油」、「加倍努力」。
針對希望公車，立委高金素梅17日也在臉書貼文表示，希望公車上路了！羅智強正在走400公里，為民主制衡而走，羅智強發起的希望公車也上路了，別灰心、為台灣、繼續拚。若問對政治有何期待？高金素梅則期待民主制衡。
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