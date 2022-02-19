莉婭近日爆料「國民女友」祈錦鈅和老公謝和弦私約，疑似讓婚姻亮起紅燈，隨後又附上祈錦鈅與老公謝和弦對話截圖，並發文道歉強調太衝動造成誤會，不過昨(18日)發文提及謝和弦時，對他的稱呼也曝光目前婚姻狀況。

莉婭昨(18日)在臉書發文，提到回家時看到水槽堆滿手搖杯，洗衣籃衣服疊的有點高，尤其打開冰箱冷凍庫才發現天才老公把垃圾全部藏在裡面，見她依舊以「老公」兩字稱呼謝和弦，可見兩人婚姻狀況仍維持原狀，隨後又發文表示：「那些直播一聽也知道有夠扯有夠沒水準⋯會去相信她說的話的人，可能需要開始用心多認識我一點」，似乎在暗諷祈錦鈅。

對此，網友留言狂酸：「小三以為自己要有小四了，我也哭了一整晚也是笑哭的」、「妳老公應該說快是前夫了，是有跟祈小姐告白示愛的喔」、「要接收小四了嗎？小三⋯⋯反正都是同類人⋯⋯咄咄逼人何必呢，和平相處吧」、「不是說12個老婆也可以嗎？現在就一個你就大鬧特鬧」、「妳自己不也是靠小三身份上位」。

對於被影射是小三，祈錦鈅先是滿頭霧水表示：「我從來不知道小三是被動屬性，X，被小三了，到底是三小？」，更再三強調：「從來沒有當過小三，也不屑」，強調若有實質證據，願意退出娛樂圈以示負責，未來也懶得再為「一個人」無中生有的破事浪費唇舌。