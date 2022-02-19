搭蓋農地違建要小心了！台中市府都發局今天表示，積極取締農地施工中違建排定拆除11處，已完成拆除3件，昨天派員再強制拆除太平區太堤東路農地及烏日區成功西路山坡地等2處，其中，太平區違建不但在限期內未拆完，還灌混凝土、以土方掩護，惡性重大，派員強拆以捍衛農地合法使用及公安。

都發局表示，太平區農地及烏日區山坡地等2處均是未申請建築執照、擅自搭蓋的農地施工中違建，違規情節重大。太平區太堤東路違建面積約300平方公尺，高度2層約7公尺，經通知限期拆除，卻僅拆除2樓，並將1樓灌混凝土，利用地面高低差以土方掩護，企圖逃避勘查惡行重大。

而烏日區山坡地違建，面積約90平方公尺、高度約3公尺，經通知限期拆除仍不改善，危害山坡地正常使用，都發局出動恐龍嘴、板車、燒焊車等5台各式機具及12人，分2組執行強拆。

都發局呼籲，農地及山坡地使用應依相關法規，申請使用許可及建築執照，以維護土地合法使用，市府對取締農地違規搭建假日不停歇，依法行政，持續「源頭管制，遏止新增」，維護土地正常使用及環境安全，只要接獲違建施工通報即出動勘查，提醒民眾勿心存僥倖。