汪小菲（現改名：汪少菲）恢復單身後瘋傳和小14歲女星張穎穎交往，張穎穎日前被移花接木嗆汪小菲和很多女生有關係後，近日有網友發現兩人疑似一前一後穿情侶裝，又掀起討論。而張蘭早年歷經公司轉手等低潮，2019年出了自傳，她還原來龍去脈，稱當時委屈在佛堂痛哭，才決定要出書寫下心路歷程，好讓孫子、孫女明白祖母為人。

先前過年期間，網友目擊汪小菲傳出重回和大S的結婚地三亞，身邊不只有張蘭，還有女星張穎穎，張蘭為此第一時間強調絕無此事，並開腔：「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，澄清一切都是謠言，沒想到本月10日張穎穎疑在微博寫下一段耐人尋味的話，指出：「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係」，隨即刪文並將微博設置為僅有半年內發文可見，但仍被網友截圖瘋傳。

張穎穎疑似和汪小菲穿情侶裝。（圖／翻攝自微博）

對此，張穎穎深夜轉發律師聲明，強調：「該截圖系他人偽造，委託人並未發布過相關博文」，並要求媒體與網友別再轉載，不排除提告，文中沒提及與汪小菲的真實關係。而近來她仍在抖音分享影片，眼尖網友則發現她穿了一件卡其色的知名品牌羽絨外套，和汪小菲先前受訪所穿的衣服一樣，好奇兩人是否隔空穿情侶裝放閃。

張蘭透露當年決定出自傳主因。（圖／翻攝自秒拍）

而對於外界傳言，張蘭多次親上火線喊冤，最近她再度上傳一支影片，片中她穿著水藍色禮服，回憶前幾年事業、人生陷入低潮還捲進官司，「有段時間是走不出來的，真的走不出來，每天呢都在佛堂那嚎嚎大哭，就覺得自己很冤，完了媒體呢鋪天蓋地對我的一些誹謗」，讓她忍不住問自己過去的霸氣到哪裡，為什麼這麼委靡不振？便決定未來要出一本書留給後人，「我覺得小玥兒、小箖箖將來他們長大了，不能讓他們從媒體中了解奶奶，要了解真實的奶奶，所以我就寫了這本自傳」，而她所指的就是2019年出版的自傳《我的九條命》，當時大S和汪小菲都為她新書抬轎寫序，大S更讚美張蘭：「她是位能屈能伸的女人」。