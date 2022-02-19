不少富商或土豪，往往喜歡將自己家中或是物品，全部使用黃金飾品裝飾，甚至在自己身上掛上「斤級」金項鍊與大戒指來炫耀自身家產，往往就成為社會上討論焦點。一名超愛炫富的陳姓越南土豪，平日就喜歡將重達2公斤以上的斤是掛滿全身，甚至開著黃金跑車及機車四處趴趴趴走，更不避諱在抖音上分享自己土豪氣，引來越南當地媒體大報導，甚至也引起網友論戰。

越南富商陳德來出門全身掛滿「公斤級」金飾，自己的跑車與機車全鍍金，超級炫富行徑引人側目。《翻攝自KENH14》

越南富商陳德來出門全身掛滿「公斤級」金飾，自己的跑車與機車全鍍金，超級炫富行徑引人側目。《翻攝自KENH14》

根據越南媒體《KENH14》報導，一名在越南將安江省的寵物業者陳德來，因為販售進出口各式蜥蜴寵物致富，媒體訪問他本人，他自稱篤信風水，算過命後得知命中帶金，因此認為金色可以幫他帶來財運和好運，因此將家中物品及身上穿搭，全都改成金色。

但陳男浮誇炫耀的打扮，讓他每次出門都成為焦點。媒體報導，他身上都會戴滿金項鍊、金手錶、金戒指等。身上穿搭起碼都超過50件金飾，全身行頭加起來超過2公斤重；更誇張的是，他還把敞篷車、機車全都鍍金，

越南富商陳德來出門全身掛滿「公斤級」金飾，自己的跑車與機車全鍍金，超級炫富行徑引人側目。《翻攝自KENH14》

除了全身黃金閃閃的行頭，陳德來表示，他也會蒐集一些造型浮誇的金飾，包括龍、老虎、老鷹等猛獸猛禽造型都有。

到好笑的是，陳德來上班時身上並不會掛著滿身金飾，而是外出時才會穿滿行頭。不少網友問，每天這樣穿戴出門不會覺得很重嗎？陳德來自己也說，一開始自己只戴一點點配件，到隨著習慣後逐漸增加配戴重量，但後來自己感覺重，但久了就習慣了。

當然有不少網友抨擊他的行徑根本在「炫富」，但陳德來說自己這樣行走社會3年了，只是因為相信風水會帶來好運，以及財運亨通，絕對不是炫富及好玩，不過他是否真的如此有錢，也不少人懷疑他全身金飾並非純金。但他的行為，無論如何都讓他的抖音網站創下1300萬人次瀏覽，也算是負面行銷手段之一。