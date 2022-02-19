毒販擁槍自重還是栽了 內湖警查獲3把槍大批毒品 11:092022/02/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方查獲數把改造手槍及大批子彈。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在陳嫌住處查獲大批毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市警內湖分局日前接獲情資，指大同區一名綽號「阿長」的陳姓男子涉嫌在大台北地區販毒並擁槍自重，遂與中正第二分局及大同分局共組專案小組擴大偵辦。 經專案小組長期跟監、埋伏蒐證，鎖定陳嫌藏身處所後，前往其大同區延平北路4段住處執行搜索拘提行動，起獲改造手槍成品3把、改造手槍半成品1把、各式子彈311顆、毒咖啡包1089包、海洛因11包、安非他命5包等證物，全案依槍砲及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。 中華電信爆設備採購弊案 台南營運處等7地遭搜索 風飛沙黑二代擁槍橫行 180公分巨漢5特警合力壓制 #擁槍自重 #大同區 #專案小組 #偵辦 #改造手槍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回填萬噸廢棄物 太陽光電包商羈押禁見 04:102022/02/18 社會新聞 職業賭場藏民宅 斗六分局深夜攻堅逮22賭客、槍毒 11:462022/02/17 社會 春節餐廳人多 花蓮男持偽鈔埋單 當場遭識破被逮 14:572022/02/11 社會 元宵期間不停歇 台南警破獲「陳主任」討債集團逮7人 10:262022/02/17 社會 保時捷男搶銀行 開槍卡彈被制伏 04:102022/02/12 社會新聞 偷吃女職員遭偷拍性愛片 枋山鄉長遭勒索600萬回應了 11:032022/02/15 社會 南港經貿園區飛車槍擊案 警再破明仁會軍火庫 19:042022/02/18 社會 超慘畫面曝光！保時捷搶匪改造槍1拉解體 還遭行員丟辦公椅砸中 18:332022/02/11 社會 刑事局破獲跨境詐欺機房詐騙逾2億 錢多到出動點鈔機 12:232022/02/09 社會 天公生忙拜拜 慣竊跨縣市偷18萬電纜 警速破案逮人 13:272022/02/10 社會 竹聯幫喬債轟12槍 北市警查獲小烏茲 04:102022/02/19 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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