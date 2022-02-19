警方在陳嫌住處查獲大批毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局日前接獲情資，指大同區一名綽號「阿長」的陳姓男子涉嫌在大台北地區販毒並擁槍自重，遂與中正第二分局及大同分局共組專案小組擴大偵辦。

經專案小組長期跟監、埋伏蒐證，鎖定陳嫌藏身處所後，前往其大同區延平北路4段住處執行搜索拘提行動，起獲改造手槍成品3把、改造手槍半成品1把、各式子彈311顆、毒咖啡包1089包、海洛因11包、安非他命5包等證物，全案依槍砲及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。