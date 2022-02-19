能選就辭挨轟 陳時中：不是非我不可

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席第一屆公衛師記者會，感謝公衛專家對台灣衛生政策的貢獻。（林周義攝

衛福部長陳時中（前中）19日出席台灣公共衛生學會舉辦的「首屆公衛師記者會」。（趙雙傑攝）

陳時中出席台灣公共衛生學會舉辦的「首屆公衛師記者會」。（趙雙傑攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因抗疫有功，被視為參選台北市長熱門人選，昨透露「能選的話一定會辭職」，今有媒體追問，待疫情趨緩、大家安心後是否就會出來選，陳時中先是點頭說「嗯」，又馬上說「沒有啦，不能這樣講，陷阱太重，社會賢達非常多，也不是非我選不可」。

前副總統呂秀蓮日前對陳時中喊話，表示想選舉可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，陳時中昨表示「能選的話一定會辭職」。今有媒體問及，陳時中是否在等總統點頭，他回應，我以前就講過，基本上我現在的任務就是防疫跟衛生行政，處理得妥當才具備選舉資格，沒有處理妥那當然就不能選。他並沒有在等誰告訴他能不能選，而是等疫情「看到亮光就知道了」。

媒體追問，看到亮光是什麼時候，陳時中指是大家都安心、安全的時候。對於大家安心之際，是否就會出來選？陳時中先是點頭說「嗯」，接著馬上回應「沒有啦，陷阱太重，這是一個起碼的條件，其實社會賢達非常多，也不是非我選不可」。他只是強調，沒有控制好疫情，就不具備選舉資格。

至於媒體人趙少康說，想選台北市長就趕快辭職，不要用話術拔草測風向，防疫責任重大，攸關民生經濟與健康，指揮官怎麼能「吃碗裡看碗外」？陳時中則回應，「我很早就講說我不會這樣做，只是很多人幫我這樣看啦」。