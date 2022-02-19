受惠於電競元宇宙、NFT 應用、虛擬貨幣趨勢，動力-KY(6591)散熱風扇產品需求持續增溫，加上5G伺服器、車用、智慧家電等相關利基型散熱風扇產品佈局收割，動力-KY今年營運有望向上成長。

動力-KY秉持「三高、雙快、三低」原則，對於產品訴求要「高規格品質稽核且因應環保概念、高使用壽命、高度散熱效率」三高，以「產品設計快、交期快」雙快滿足客戶不斷推陳出新需求，並優化製程效率與整合供應鏈，以「降低成本、產品在大小尺寸皆能達成低噪音、低耗能」的三低等三大經營策略建立公司競爭力，成為動力-KY自2019年到2021年營收年複合成長率約24.6%主要原因。

受惠於旗下電競相關散熱風扇產品銷售業績成長，尤其是支援NVIDIA RTX 3050系列顯示卡因已正式於1月底開賣，帶動系統廠對於中低階電競用散熱風扇進入密集鋪貨階段，拉升1月整體電競散熱風扇業績比重，動力-KY 1月合併營收為1.87億元，年增19.1%，為歷年同月新高。

在電競元宇宙、NFT 應用、虛擬貨幣趨勢帶動下，催升主要下游客戶對散熱風扇產品需求持續增溫，除中低階電競用散熱風扇穩定出貨外，亦包括AMD Radeon RX 6000S的問市，以及待推出的NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti等多款繪圖顯示卡，讓動力-KY審慎樂觀看待今年第1季，隨著各事業同步成長，動力-KY預期，今年整體營運有望向上成長。