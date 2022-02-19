美國總統拜登周五警告，俄羅斯總統普丁(Putin)已決定在幾天以內入侵烏克蘭。烏東反叛區在周五發生多起爆炸事件；周五稍早，由俄羅斯所支持的烏東分離份子要求當地平民乘坐巴士離開該分離地區，被視為是開戰前兆。

烏東兩個由反叛軍佔領的分離地區Donetsk和Luhansk在周五發出警報，反叛軍領袖宣布，要將數十萬平民撤離到俄羅斯。

拜登在周五指出，有理由相信俄羅斯軍隊已經計畫，打算在未來一周內襲擊烏克蘭；首都基輔將成為攻擊目標。拜登進一步說，「到目前為止，我確信他已經做出了決定」。

另外烏克蘭軍事情報單位在周五晚間敦促民眾待在家中，並指出，俄羅斯特種部隊已經在烏東反叛區Donetsk市的公共設施安置炸藥。意指俄方在製造混亂事件。

俄羅斯方面則指出，烏東分離區Luhansk發生兩起爆炸事件，一條天然氣管引起火警。而分離份子領導人在周五稍早發表視訊，要求民眾疏散，指責烏克蘭快就會就會對該地區發起攻擊。

關於烏東分離地區的疏散撤離行動，白宮新聞秘書Jen Psaki表示，這是美方所擔心的事件，美方早就預言，俄羅斯會為戰爭先埋下藉口或理由。

烏東地區在周五陸續發生砲擊事件。在分離份子的疏散聲明發布後，在烏東Donetsk市的一輛吉普車被爆炸開。俄羅斯稱該吉普車為分離份子官員所有；路透當地記者看見車輛碎片。當局表示，將有70萬人將離開Donetsk市。

一名外交人士表示，周五的數起砲擊事件，是自2015年烏東停火以來最激烈的一次衝突。

德國外長表示，不認為會發生全面入侵，但是俄羅斯可以在烏克蘭發動政變事件，攻擊重要基礎設施。

烏克蘭方面則表示，不太可能發生全面入侵。