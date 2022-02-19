在演藝圈，許多人聲稱香港有四絕，就是「祖賢穿衣、趙敏回頭、青霞喝酒、朱茵眨眼」，而四絕中就有三絕帶有人名，其中「趙敏回頭」就是演員張敏在電影《倚天屠龍記》中經典的一幕；而縱使有許多女星都先後演過「趙敏」，但被公認為最美的，仍是傳奇女星劉玉璞，她的一生也不禁讓大家替她感嘆一句「紅顏薄命」，在46歲就離開人世。

劉玉璞有著不幸的童年，便一心想出外謀生。(圖/取自中時資料庫)

早期女星都對應了張愛玲「出名要趁早」一言，但放在劉玉璞身上，就像是被迫的無奈之舉；劉玉璞雖長相貌美，卻有著不幸的童年；因為父親身為一名軍人，因此在生活中也對她相當嚴苛，只要不順心就會將當時年幼的她拉進廁所中「教育」，也讓長大的劉玉璞一直走不出這個童年陰影，而為了逃離令她感到害怕的家庭環境，10歲的劉玉璞便一心想出外謀生路，也因自己的容貌姣好，讓她順利走上演員道路。

也許是上天同情劉玉璞的遭遇，便讓她在剛進入娛樂圈時，就簽進當時最大的電影公司邵氏旗下，同時成功擠入最受歡迎的打女行列；在早期由於娛樂方式受限，只要是武打片，基本上都能取得空前的成功，而劉玉璞也深受當時大導演張徹的青睞，先後主演了不少的重量級武打片，可她仍因為童年給她帶來的創傷，讓她即使是獲得了名利，依舊感到空虛及不滿足，便也通過信仰的方式來替自己尋求解脫，而她在信教時，也和牧師張建中墜入愛河。

劉玉璞以為找到了幸福的歸宿，卻沒想到是惡夢重演。(圖/取自中時資料庫)

童年缺乏關愛的劉玉璞，在找到愛情後，便急切的渴望能獲得一個安全的港灣，一心認定張建中為自己的幸福歸宿，竟在選擇最紅的時候退出演藝圈去結婚，當時26歲芳華正好、正適合為事業努力的劉玉璞也曾遭到身邊人勸阻，可她仍決心跟隨丈夫從台北搬到高雄；但為愛情犧牲當紅事業的劉玉璞最終並未獲到理想的愛情，在2005年被爆出淨身出戶的消息，據說當時兩人唯一的離婚要求，只有需定期探望2個孩子。

劉玉璞患有PTSD ，有過多次想不開的念頭。(圖/取自中時資料庫)

在多年後，劉玉璞撰寫了一本名為《打開心飛》的書，外界也才藉此得知，她竟是多年深受心理疾病困擾的一位藝人；當時劉玉璞患有PTSD（創傷後應激障礙），憶及自己的童年，爸爸要求她洗澡不准關門，以及在幫她洗澡時所做的一切事情，她一直到在學校上了生理課才得到解答；長期的心理壓力及打擊，讓她以為自己的另一半能讓她重獲新生，但丈夫卻像是在將她的童年重演一樣，不斷對她家暴，也讓她身心因無法承受而感到崩潰；據說從1999年開始，劉玉璞先後就有超過10次以上「想不開」的念頭。

劉玉璞因離婚被父母拒絕聯繫，一生孤立無援。(圖/取自中時資料庫)

但就算人生過得如此辛苦，劉玉璞依舊沒有得到家人的關愛，父母甚至因為她有離過婚而感到丟臉，因此也拒絕聯繫，也讓當時的劉玉璞可說是孤立無援，也試著用畫畫及寫書的方式幫助自己走出抑鬱，但在46歲時卻在住所中去世，一直到三天後才被發現，而她因為甚麼原因去世，至今依舊是個謎；演員劉玉璞的一生充滿了許多無可奈何及無能為力，希望劉玉璞在天上能忘記經歷的所有傷痛，以後都能心如所願，如花綻放。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。