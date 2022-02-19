選戰逐漸升溫，台北副市長黃珊珊日前暗酸國民黨「提一個豬頭都要當選」掀波。國民黨副秘書長李彥秀日前也對此發文表示，、「為了爭台北市長，黃珊珊副市長選擇戴上我不認得的面具」，可惜的是，在這一波波人身攻擊與口水戰中，卻削弱自己市政優先的形象，變成酸言酸語的政治打手。

黃珊珊日前接受節目專訪，被主持人問到民調居第3，會否擔心被棄保，黃珊珊說，對自己沒有信心才會覺得被棄保，「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」但她也強調沒有影射哪一位對象。蔣萬安昨(18日)出席「金孕獎」頒獎典禮受訪表示，大家在各自崗位上把事情做好，這是民眾所期待看到的。

李彥秀則是遺憾地在臉書表示，這不像認識20幾年的黃珊珊會說的話，然而非常遺憾地，她確實說了，為了爭台北市長，黃珊珊副市長選擇戴上我不認得的面具，這樣的發言或許得到聲量，但是，政治人物發言不能只看聲量，只想爭取聲量，真的能夠獲得市民的認同嗎？

李彥秀指出，自新冠肺炎疫情以來，黃珊珊奠定了不錯的防疫形象，甚至一度外界解讀為「有事黃珊珊，無事柯文哲」，可惜的是，在這一波波人身攻擊與口水戰中，卻削弱自己市政優先的形象，變成酸言酸語的政治打手，這樣的人設真的對黃副市長的選舉有幫助嗎？

事實上，李彥秀認為，從輿論反應跟社會觀感而言，這樣過度躁進的攻擊，都是失分的，黃副市長一邊說市民優先、市政優先，但是卻實際上卻都在做政治攻擊，這應該不是從政的初衷。

該篇文章曝光後，引發網友討論，已有超過800則留言，就連媒體人黃暐瀚也現身說，「姐，請收下我的讚」。其他網友則說，「認同阿，要先尊重對手，自己才會被尊重，否則選情不樂觀」、「人家其實是在自行棄保啦」、「她怕藍白合就沒有出頭的機會，一定要想辦法讓藍白破局，才會有這種離譜的表現」。