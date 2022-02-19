阮經天（左）與友人今到巴戈靈堂致意。（羅永銘攝）

巴戈的親友們體恤媒體辛勞一早分送熱咖啡幫大家取暖。（羅永銘攝）

綜藝大哥巴戈因胰臟癌離世，今（19日）靈堂開放弔唁第2天，一早10點前，巴戈遺孀張令娜和兒子巴笙、女兒巴勻未發一語走進靈堂。阮經天約莫10點50分和友人抵達靈堂上香致意，短暫停留5分鐘準備離開前被媒體追問，阮經天委婉表示：「不好意思我不想接受訪問，只是跟巴叔叔一起吃過飯的好朋友」。

據了解，巴家非常注重傳統、感情緊密，平常各種節日都會有多達30多位親友們聚在一起，如今巴戈過世，所有親屬和晚輩已排定輪班表，大家一起陪在巴戈遺孀身邊。