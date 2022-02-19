巴戈靈堂開放弔唁第2日 阮經天哀傷致意 11:272022/02/19 中時 尤嬿妮 、 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阮經天（左）與友人今到巴戈靈堂致意。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阮經天（左）與友人今到巴戈靈堂致意。（羅永銘攝） 巴戈的親友們體恤媒體辛勞一早分送熱咖啡幫大家取暖。（羅永銘攝） 綜藝大哥巴戈因胰臟癌離世，今（19日）靈堂開放弔唁第2天，一早10點前，巴戈遺孀張令娜和兒子巴笙、女兒巴勻未發一語走進靈堂。阮經天約莫10點50分和友人抵達靈堂上香致意，短暫停留5分鐘準備離開前被媒體追問，阮經天委婉表示：「不好意思我不想接受訪問，只是跟巴叔叔一起吃過飯的好朋友」。 據了解，巴家非常注重傳統、感情緊密，平常各種節日都會有多達30多位親友們聚在一起，如今巴戈過世，所有親屬和晚輩已排定輪班表，大家一起陪在巴戈遺孀身邊。 宜蘭清水地熱管線阻塞 湯屋26日重開放 藍轟農委會 解蛋荒竟進口日本疫蛋 #巴戈 #靈堂 #阮經天 #開放 #弔唁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福食開放進口 苗縣府把關拒核食 04:102022/02/18 地方新聞 蔡英文至林崑海靈堂致哀 遺孀透露林崑海生前掛念1218 10:592022/02/18 政治 8天內送走好友又送走大哥 曾國城弔巴戈嘆「人生好無力」 11:512022/02/18 娛樂 謝玲玲聞巴戈噩耗淚不停 04:102022/02/18 娛樂新聞 12月安排後事 巴戈走得無憾 04:102022/02/19 娛樂新聞 傑出校友巴戈癌逝 臺藝人感傷致哀 09:122022/02/18 娛樂 謝祖武淚憶「師父」巴戈 哽咽：不管多忙從未遲到早退 15:332022/02/18 娛樂 辛苦追妻成就幸福巴戈誓不娶第2次 04:102022/02/18 娛樂新聞 余天心痛巴戈罹癌病逝 也曝二女兒余苑綺化療病情 14:562022/02/18 娛樂 新冠疫情…… 台灣趨緩 入境居檢擬縮為7天 04:102022/02/18 財經要聞 巴戈後事早已交代 紀寶如曝走得很安詳「沒有任何遺憾」 13:432022/02/18 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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