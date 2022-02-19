以輕鬆喜感形象為人熟知的國內知名藝人納豆，在農曆年前驚傳出血性腦中風送醫開刀急救，最新消息傳來，手術順利結束，目前已恢復自主呼吸。

小心腦中風4大警訊 男45、女55歲以上是高危險群

針對出血性腦中風，有專科醫師指出，天冷時，腦中風和其他急性血管疾病發病率也增加，提醒如果身體出現以下4種徵兆就要小心了，可能是腦中風的前兆，需盡速就醫：

徵兆1、突然變得很多話，不停地找人說話，但是說得不清不楚、溝通也有困難，甚至聽不懂他人說話。

徵兆2、突然間半邊臉癱不能動、出現「嘴歪眼斜」的情形，且還會不自覺地流口水，甚至無法閉緊眼睛。

徵兆3、突然間身體局部麻痺或是感到虛弱無力，尤其是在身體的一側，平衡感和協調性明顯變差。

徵兆4、除了上述立即性症狀外，另有眩暈、視力模糊、走路不穩等輕微中風症狀，可能是暫時性腦中風或是無症狀腦中風。

根據美國心臟＆中風協會（AHA＆ASA）統計，55歲以上的腦中風風險，每10年以倍數增加，尤其有家族病史者應該更加小心。說到腦中風的高危險群，尤以45歲以上男性、55歲以上女性最需要特別留意；其中，男性中風的機率又比女性高，而女性因為壽命較長，增加了高齡中風的機率，病發後痛苦的時間也就更長。

有關腦中風的預防，其實千篇一律的建議就是從日常生活做起，除了定期全身健康檢查外，也要確實做好慢性病管理，尤其是「3高」（高血壓、高血糖、高血脂）患者一定要遵守醫囑規律檢查與用藥，來減少併發症的發生；同時，定期在家量血壓、血糖並做好紀錄，以提供醫師作為診斷參考。