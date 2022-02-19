烏克蘭危機未解除，美俄下周再度上談判桌斡旋，俄烏情勢似有轉機，但美國總統拜登今洩美國情資，堅稱俄羅斯正密謀入侵烏克蘭，加上投資人擔憂聯準會升息動作，周五（19日）美股四大指數全面收黑，科技股跌幅逾1%較重，費半成份股幾乎全趴 ，英特爾暴跌5%；輝達（NVIDIA）、美光都大跌3%逾；而台積電與聯電 ADR跌幅僅0.3%、0.1%算是有驚無險。

路透報導，美國國防部官員今天表示，烏克蘭周邊的俄國部隊，約50%已準備「攻擊位置」。目前俄羅斯約有15萬大軍部署於俄烏邊境，部隊就攻擊定位較先前更高，顯示俄軍恐在無預警之下突襲烏克蘭。

另，拜登引用美國情資，他相信俄羅斯總統普丁決定入侵烏克蘭，俄國今開始進行核武演習，但拜登認為，普丁不會真的動用核武。

相較歐洲地緣政治詭譎多變，美國本土通膨及貨幣政策轉向似乎才是華爾街重頭戲。聯準會 （Fed）紐約聯準銀行總裁John Williams力挺3 月開始緩步升息，沒有理由採取重大行動，暗示升息 2 碼的可能性不高。

周五美股四大指數再度收黑。道瓊指數下跌 232點（或 0.68%），收在34079點。那斯達克指數下跌 168 點（或 1.23%），收在13548點；標普 500 指數下跌 31點（或 0.72%），收 4348點；費城半導體指數下跌 38點（或 1.12%），收在3384點。

科技股五大天王續跌，蘋果、微軟跌幅約0.9%左右；Alphabet（谷哥母公司） 下跌1.61%；亞馬遜下跌 1.33%；Meta（原臉書）下跌0.75%。

費半成份股幾乎全倒。英特爾重挫5.3%最慘烈；輝達（NVIDIA）和美光分別大跌3.5%、3.1%；應用材料下跌 2.29%；僅高通逆勢上漲0.50%。而台積電 ADR下跌0.38%；聯電 ADR下跌0.11%，晶圓雙雄算是有驚無險。

分析師指出，市場擔憂普丁可能在冬奧結束後，立即對烏克蘭展開入侵行動，讓想逢低進場的投資人縮手；此外，由於全球通膨持續飆升，以及聯準會升息緊縮政策，更令市場買家對後市悲觀。