實聯制規定目前繼續實施，一名女網友分享自己打工的超商，某天出現一位怪客，深夜進來超商問「手寫實聯制在哪？」就待在那很久，店長湊近看發現，對方竟然在抄寫其他客人的姓名與電話，讓他看傻立刻大聲制止對方，最後對方聽聞要報警才落荒而逃，超扯行徑引發網友熱議，不少人大喊噁心，真的好可怕。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她打工的超商店長某天上大夜班遇見一位奇怪的男客人，對方一進門就問「手寫實聯制」在哪裡，店長指著報架附近的桌子告知對方，結果這位客人卻在寫實聯制那邊待了很久，但明明就只要寫姓名和電話而已。

女網友透露，店長好奇湊過去看，結果發現怪客竟在抄寫其他手寫實聯制客人的個人資料，因此店長忍不住大聲詢問「不好意思，先生，請問你在做什麼？」結果對方被嚇了一跳，還堅持自己就是在寫實聯制，然後大膽繼續抄其他客人的資料。

女網友指出，店長只好警告怪客說「先生，如果您再繼續抄寫其他客人的資料，我就馬上請警察過來！」同時也將實聯制的單子抽走，而對方可能是怕警察來，又或者是被店長的氣勢給嚇到，就這樣落荒而逃，且從頭到尾這名怪客都沒有填寫實聯制。

女網友感嘆地說，經過這次發生的事件，建議大家出門買東西或吃飯，還是記得帶手機掃實聯制比較安全，而且也不會花太多的時間。

貼文引起網友討論，「實聯制真的讓人頭大，掃條碼是會收到各種奇怪推銷簡訊，手寫則是有個資問題，甚至可能被怪人騷擾」、「超噁！我的天，也太恐怖了」、「怪人怎麼那麼多啊？噁心死了」、「難怪有些店家會說要投到箱子裡」。