國立宜蘭大學生資大樓在今天（19日）上午10時28分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後前往救援，火勢在上午11時11分獲得控制，初步了解，有一名學生受到嗆傷送醫，生命徵象穩定。

宜蘭大學生資大樓4樓研究室冒出濃煙後，消防局派遣第一大隊、宜蘭、壯圍、員山、羅東分隊救災人車前往救援，警義消入室搜救，火勢已獲得控制，起火原因仍待調查。