宜蘭大學驚傳火警 1學生嗆傷送醫 11:322022/02/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭大學今天發生火警，消防局獲報後派遣人車前往搶救。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立宜蘭大學生資大樓在今天（19日）上午10時28分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後前往救援，火勢在上午11時11分獲得控制，初步了解，有一名學生受到嗆傷送醫，生命徵象穩定。 宜蘭大學生資大樓4樓研究室冒出濃煙後，消防局派遣第一大隊、宜蘭、壯圍、員山、羅東分隊救災人車前往救援，警義消入室搜救，火勢已獲得控制，起火原因仍待調查。 松山機場二航廈工安意外！工人自高處墜樓管道間 命危送醫 監視器沒看到人 北市第一殯儀館男廁突冒大火 #宜蘭大學 #嗆傷 #送醫 #生資大樓 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同技術學院將停招 爭取900學生原校畢業 04:102022/02/19 地方新聞 台灣觀光學院 將變創生產業園區 04:102022/02/18 地方新聞 嘉義高中學生疑墜樓 送醫搶救不治 14:342022/02/18 社會 退休理財術－利變美元終身壽險 三優勢 提早享樂退 04:102022/02/19 產業特刊 亞大邀專家辦NFT與元宇宙論壇 04:102022/02/19 企業經營 人類救命仙丹毒害全球河川 專家驚：恐爆下一場大流行病 09:012022/02/19 國際 健．康．有．術－崇越集團董事長 郭智輝 強棒出擊護健康 04:102022/02/19 產業特刊 搶救生育率 大陸多地祭購房補貼 04:102022/02/19 焦點新聞 育達科大新春團拜 氣氛熱鬧 04:102022/02/19 企業經營 苗30線聯大路改善 降低事故風險 04:102022/02/19 地方新聞 幼兒園童確診匡列400人 三重院區篩檢擠爆 04:102022/02/19 焦點要聞 新店十四張防災公園 延至5月完工 04:102022/02/19 地方新聞 高雄熱水器遷移更換 最高補助1.2萬元 04:102022/02/19 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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