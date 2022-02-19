據日本雜誌《女性自身》報導，脫離日本皇室並嫁給小室圭的真子公主，婚後與夫婿移居紐約迄今已3個月。然而，小倆口似乎經濟頗為拮据，真子不但一件衣服穿了2年還不換，去迪士尼也不搭計程車。孫女的處境讓祖母美智子上皇后相當心疼，可能會掏出63年的老本來接濟夫妻倆。

自移居紐約以來，小室夫婦有一陣子經常被拍到一同外出；不過，兩人最近卻很少在大眾眼前曝光。由於紐約律師資格考試將於22日到23日登場，報導推測小室圭可能忙於準備資格考試，故無暇出門散心。

報導指出，前陣子還能跟到夫妻倆出來走動，如今卻幾乎消失在大眾眼前，可能是小室圭忙於準備考試。(圖/路透社)

真子結婚後就離開日本，搬往紐約定居。(圖/路透社)

但這也凸顯出小倆口正處於人生關鍵點。第一個便是簽證問題，小室圭現在持有的很可能是學生簽證，到今年5月就會結束。如果他沒有通過這次的資格考試，而H-1B工作簽證又需要律師資格，這意味著擔任法律助理的小室圭屆時就得打包回日本。

第二個問題就是經濟問題。作為法律助理，小室圭的年收入約600萬日圓；目前兩人居住的公寓每月40萬日圓，1年就要480萬日圓，加上紐約昂貴的生活費，兩人生活馬上會陷入困境。

這從真子公主的一些小舉動可看出端倪；真子最愛的軍綠色外套一穿就是2年，卻還沒添購新衣。2021年12月，真子前往迪士尼旅遊也沒有搭乘計程車，似乎努力省錢中。

真子移居紐約後似乎努力省錢。(圖/路透社)

在真子大婚前，日本皇室還釋出一系列的真子照片。(圖/路透社)

與日本皇室關係密切的消息人士披露，即使律師考試沒有通過，兩人也不會回日本。一方面是因為害怕遭到反對者的嘲諷，另一方面也是因為夫妻倆曾明確的表達不會返日；但這恐怕讓小倆口生活更為困頓。

報導分析，由於日本《憲法》第8條規定，皇室轉讓或贈與財產需要國會同意，這讓動用皇室財產來援助小倆口幾乎不太可能。

但是，相當疼愛真子的美智子上皇后，可能會用「生前贈與」的形式，將遺產贈與真子。這不但能規避《憲法》，還能在不對外公開下，以合法的方式援助愛孫而不用擔心消息曝光引發日本民眾反感。

事實上，美智子30多年前就已將出嫁時的嫁妝與其他財產託管。由於委託公司經營穩當、風險又小，應該已攢下相當金額可助孫女度過眼前難關。