南屯區許多家長今天帶著孩子一同前往參與。（台中市政府提供）

南屯區許多家長今天帶著孩子一同前往參與。（台中市政府提供）

台中市政府為打造民眾舒適、安心的休閒場所，積極推動「台中美樂地計畫」，建設局陸續再辦理兩場次「夢想的遊戲空間」設計工作坊，讓民眾打造夢想遊戲場。19日首場由建設局長陳大田親自出席，透過工作坊讓參與者親自動手製作遊戲場模型，並進行心得交流，藉由兩階段活動呈現心目中的共融遊戲場。

陳大田表示，工作坊分為兩場次辦理，第一場次以南屯區豐富公園為操作基地，該公園緊鄰愛心家園資源據點，為台中市身心障礙福利服務中心；因此，將公園周邊特有脈絡、寬闊的綠地及遊戲空間等納入遊玩體驗及共融設計，讓參與者從不同面向換位思考，看見多元族群的遊戲需求。

陳大田指出，第二場次主軸為太平區921震災紀念公園，從傾聽、理解、轉譯在地民眾及親子們的想像，考量地方文史與地域環境，發掘公園的歷史記憶；此外，更以趨近地震情境及具挑戰性的攀爬設施營造公園遊戲主題。

陳大田說，本次工作坊承襲「公園新時代」的主題，邀集地方議員、在地里長(民)及公所、相關公民團體、台中市愛心家園、親子家庭與市府建設局同仁一起參加，期盼透過不同方式，了解民眾對於全齡化遊戲環境的改造想法，後續遊戲環境重塑將參採地方回饋意見，建置滿足大小朋友使用需求的設施。

建設局強調，今天的工作坊活動，包括建設局長陳大田、市議員劉士州、朱暖英、張耀中、何文海，南屯區長林秋萬、還我特色公園行動聯盟理事王秀娟、愛心家園副主任張素梅、德旺營造總經理黃春德、鼎侑工程總經理蔡棟華、景觀總顧問簡伃貞老師等，共襄盛舉。