台南市政府宣布將市區5路公車全汰換為無障礙的電動低地板公車，國民黨立委陳以信19日認為，台南市的身心障礙人口比例6都最高，但市區無障礙公車數量卻是6都最少，公私立機構進用身心障礙者也最少。市府交通局強調，台南市無障礙公車的比例高於桃園、高雄；勞工局也反駁說，台南市足額進用的義務機關比例為6都第2，更高於雙北、桃園及台中。

交通局表示，台南市公車總數約420輛，為6都中最少，因此儘管目前低地板公車的數量最少，但比例並非最低。2021年底新購電動低地板大巴上路後，台南市無障礙公車比例已突破半數，計有226輛，佔全數公車的53％，還高於桃園46％及高雄47％。去年台南市獲補助汰換30餘輛無障礙電動公車，今年已送件提案爭取49輛，全都是踏實的進步，也有完整的遠景規畫。

勞工局指出，依據《身心障礙者權益保障法》規定，義務機關的定義為私部門67人以上單位或公部門34人以上，但因私立單位多因總公司設籍北部、公部門行政機關更因行政中心的因素聚集於雙北、台中，因此台南市的公立義務單位數較其他縣市少。

不過，台南市足額進用的義務機關比例為6都第2，更高於雙北、桃園及台中；至於在進用身心障礙者人數上，以最近公布至2021年11月的數據顯示，台南市應進用身心障礙者人數為4063人，已超額進用6106人，超額進用率也達150％，顯示台南無論是公私部門都積極進用身心障礙者的努力。