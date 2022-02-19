政府近年推動國防自主政策與推動六大核心戰略產業，繼勇鷹號高級教練機之後，漢翔(2634)為提升國內廠商能量、帶動產業發展，昨日舉行飛機系統件招商說明會，針對首批約30項裝備，進行說明及分組研討，提高國機國造自製率。

漢翔董事長胡開宏表示，繼勇鷹高教機後，國機國造下一階段目標，不只機體設計，連新一代軍用機的關鍵系統件都要朝自製方向，現在漢翔將循著勇鷹高教機的成功經驗，以「滿足需求、創新設計、精實生產、有效管理」四大原則，續與各界合作，鼓勵有能力、有技術、有意願的廠商，共同投入開發飛機的系統件。

胡開宏指出，未來將比照新式高教機的模式，量產時開放機體結構，與部分零組件外包有資格的廠商生產，研發過程獲得的經驗和技術能量，也會反饋予國機國造，將研發成果技轉國內廠商，協助產業升級。

漢翔軍用業務今年將邁入高成長期，勇鷹高教機2021年完成2架交機後，2022年有8架，預計2023年17架，2023年開始進入交機高峰期，2025年交機數量最多。由於66架高教機占總預算一半以上，預估每架高教機可貢獻營收約6～7億元，高教機相關營收今年有明顯成長、2023年將大幅跳升。

鳳展計畫(F-16A/B戰機性能提升計畫)是近年規模最大的軍機改良案，總預算1402億元，從2016～2023年執行，漢翔每月可穩定交機2～3架，今年交機量約35架，與去年持平。此外，漢翔2020年8月成立「F-16維修中心」，籌組F-16維修國家隊，2021/1/8獲得國防部空軍「F-16型機維修中心開放式契約」5年24億元的合約，負責F-16戰機機隊維修。