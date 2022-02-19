明星控衛哈登（James Harden）如願轉隊到費城七六人，他能否與明星中鋒恩比德（Joel Embiid）搭配成為強力雙核也是最新話題。關於這點「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以自身經驗來談，畢竟在這之前最厲害的中鋒-後衛組合就是湖人王朝時代的「歐布連線」。

歐尼爾在TNT節目說：「哈登必須明白這是恩比德的球隊，要優先把球給他，你是世界最棒的球員，我要把球給你，我自己可以隨時拿球。我是哈登，但我要確保你有球，在我加入之前，你每場可以得28分、30分，我得確保你達到配額，然後我再拿我自己的。」

當年湖人王朝時代，歐尼爾曾跟布萊恩（Kobe Bryant）商量過，上半場盡量餵給歐尼爾，下半場交給布萊恩掌控。歐尼爾分析，哈登不能一上來就砍三分球，他得先讓恩比德碰到球，如此這個組合才有前途。因為恩比德也是進攻時需要持球的類型。

另一位主持人巴克利（Charles Barkley）認為沒那麼容易，「他們其中有一人拿不到球，因為球只有一顆。沒有球的人要想辦法，這對於哈登比較困難，因為恩比德有防守和搶籃板的能力，哈登需要得分和助攻。一切都會很順利的那種想法？那是不可能的。」

巴克利反對那種把兩個球星湊在一起就會自動生效的想法。相較於恩比德，歐尼爾當年並不是那種長期持球的打法，歐尼爾只要在籃下拿到球就可以立即解決對手，比較容易和後衛配合。