華南雲雨區東移，19日明顯氣溫降低，氣象局預報全台溫度將下探10至12度，最冷期間會落在周日至周一清晨，中南部3000公尺以上高山有機會降雪，而接近中午時合歡山約7度左右，入夜才有機會降下瑞雪，清晨就有民眾到武嶺卡位，等待晚上降雪。

根據氣象局預報，這個冬季最強冷氣團就是在20、21日，伴隨水氣因此全台高山都有機會下雪，「臺灣追雪團」團長江文正也在臉書貼文，提醒追雪團的團友，「這波冷氣團是今年最強，接下來要等到3月中左右才會有，接下來雪季就要結束，呼籲追雪團友要好好把握，請假也要跟上」。

氣象達人彭啟明也在臉書發文，表示周六全台有感，這波冷空氣最低溫在周日到下周一清晨，有機會挑戰入冬以來最低溫紀錄，北部預計下探十度以下，中南部也有機會10至13度，加上水氣影響，持續時間長，因此會冷到全台都有感。

南投合歡山19日清晨開始下雨，一路下到中午，早上7點左右溫度來到2.4度，但因氣溫不夠低，讓清晨上山等雪的民眾撲空，但等待的民眾不灰心，已經有抗戰到晚上的決心，但氣象局預報最有可能降雪時間是周日到周一清晨，因此想追雪的民眾，可能要再等等。

南投仁愛警分局也提醒，民眾若要上山賞雪，記得評估自身車輛狀況，路面積雪結冰務必加掛雪鏈，在雪地中行車慢是不二法則，而雪季交通事故大多是未保持安全距離，起步切忌大腳油門，除了打滑也容易造成雪鍊斷裂，不要因為一時疏忽而付出慘痛代價。