國軍中少將丶校尉級軍官及士官晉任作業將由現行的每半年1次，改為每個月1次。國防部周三公佈修法預告，待預告期60天過後，4月將修法草案送交行政院。

國防部表示，為即時拔擢國軍優秀人才，縮短等待晉任期程，使官階與職務相符，研擬將國軍定期晉任由每年2次（1月1日、7月1日）調整為每月1次。為周延全案，現正依作業期程，執行法規修頒作業及訂定相關配套措施，俟完成法制作業程序後，始公告施行。

依照現行「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則」，國軍中少將丶校尉級軍官及士官等候軍階晉任的時間最久長達半年。舉例而言，一位陸軍上校若在1月2日獲核定升任少將編制的旅長，在1月2日人令生效後，仍必須頂著上校軍階擔任旅長職務，等到7月1日才能晉任為少將。未來修法通過後，這位旅長在2月1日就可晉升為陸軍上將，使其權責相當。

至於中將晉任為二級上將丶二級上將晉任為一級上將，為不定期晉任，軍階的晉任與新職的任職人令為同一天。