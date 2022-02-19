中市槌球代表隊選拔賽今龍井區登場。（台中市政府提供）

111年全民運動會台中市槌球代表隊選拔賽，19日起連續兩個週末在龍井區河濱公園槌球場舉行，賽事分為男子組及女子組，吸引多名優秀選手報名參賽，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為選手加油，期勉爭取佳績。

運動局長李昱叡表示，槌球運動是一項重視手眼協調，又能培養思考能力的運動，109年全民運動會台中市槌球代表隊榮獲1銀佳績，此次感謝台中市體育總會槌球委員會與市府合作，透過選拔將選出優秀選手代表台中市參加111年全民運動會，為台中爭光。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，市府積極推展槌球運動，每年舉辦槌球錦標賽以及主委盃槌球錦標賽暨樂活聯賽等活動，除推動台中槌球運動風氣，同時透過以賽代訓，增加選手對戰經驗，進一步提升台中槌球技術水準。

因應高齡化社會，市府也推廣元極舞、運動舞蹈、太極拳、土風舞等體育活動，大力推廣銀髮族群運動。

運動局強調，後續賽程將視天氣情形隨時調整，另因應新冠肺炎疫情，活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實入場戴口罩及手部酒精消毒等防疫措施，保障選手及民眾的健康。