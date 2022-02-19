獨》高雄仁武槍擊案偵破 開槍嫌犯逃了一個月落網 11:582022/02/19 中時 石秀華 、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許男當時以為仇家上門，朝周姓男子座車開了一槍。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區1月8日發生一起因典當汽車糾紛引發的槍擊案，1名黃姓男子因借用許姓友人名字買車，許男後來缺錢，典當車子，黃男憤而找周姓友人索賠；許男當天以為仇家上門，持槍朝周男座車開一槍，擊中檔風玻璃，幸無人受傷，許男犯案後逃逸，安好的過了一個年，昨被市刑大警方逮獲，警方指許嫌相當狡猾，四處躲藏，訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。 掃射三重宮廟11槍後自戕 槍手母犯案前一天過世 動機現迷霧 財政部女研究員搭友人車出差 偷拿高鐵票報銷下場出爐 #許男 #槍擊案 #典當 #友人 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南港經貿園區飛車槍擊案 警再破明仁會軍火庫 19:042022/02/18 社會 恆春傷害犯尿遁亡命天涯一個半月 躲無可躲高雄落網 21:182022/02/17 社會 竹聯幫喬債轟12槍 北市警查獲小烏茲 04:102022/02/19 地方新聞 三重宮廟門遭連開11槍 槍手藏匿旅館被逮竟當街自轟身亡 07:342022/02/17 社會 毒蟲也陷情關！他落網急回「老婆」訊息 警意外攔阻愛情詐騙 13:182022/02/17 社會 高雄男已1傳4 曾訪台南友人 友發燒二採確診 15:302022/02/16 生活 遭逢喪母打擊 少年逃家、逃學打架樣樣來 警鼓勵復學迎新生 10:202022/02/19 社會 代友投資虛擬貨幣險遭詐 行員機警通報協助警阻詐 10:542022/02/16 社會 屏東KTV1死1斷臂命案偵破 凶手躲22天學賓拉登用 「信差」遭逮 11:032022/02/17 社會 毒犯拒捕 持槍與警對峙1小時遭逮 04:102022/02/19 社會新聞 賓士成社區霸王車？逆向停紅線及人行道不怕拖 警方回應了 12:562022/02/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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