高雄市仁武區1月8日發生一起因典當汽車糾紛引發的槍擊案，1名黃姓男子因借用許姓友人名字買車，許男後來缺錢，典當車子，黃男憤而找周姓友人索賠；許男當天以為仇家上門，持槍朝周男座車開一槍，擊中檔風玻璃，幸無人受傷，許男犯案後逃逸，安好的過了一個年，昨被市刑大警方逮獲，警方指許嫌相當狡猾，四處躲藏，訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。