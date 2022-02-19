開春以來地震連連，從小年夜桃園的規模3.7地震、最大震度4級，自2月4~7日，每天至少都有一起震度3級以上地震，台灣位於地震頻繁地帶，不少建商蓋屋也特別強調耐震結構，甚至有的還斥資千萬配置阻尼器，21世紀不動產整理耐震宅該怎麼選擇的重點給民眾參考。

究竟抗震強度要怎麼看呢？其實最簡單就是看「耐震係數」，單位為（G：重力加速度），為預估地震時該地區可能發生的最大地表加速度值，之所以使用地表加速度值，是因為該數據與建築是否倒塌密不可分；如果把耐震係數對應到地震規模級數，0.08G以下屬於4 21世紀不動產企劃研究室指出，要提高建築的耐震係數，也只能從建築本身的結構去設計，由於921大地震造成嚴重傷亡，各建案耐震係數都有明顯提升，政府也修正建築耐震力規範；目前全台灣適用的建築法規中，對於建築物耐震力的標準為0.24G、也就是能承受5級強震，這已經是相當安全了；由於各區域的地形都不同，因此對於耐震係數的規範也大不同，例如桃園規定耐震係數為0.2G、中壢為0.24G，而鄰近山區的龍潭和大溪則為0.28G。

近幾年有不少豪華建案，強調「免震建築」、「雙制震系統」、「SRC鋼骨制震宅」…等專有名詞，簡單來說就是各式各樣的制震宅。制震宅顧名思義，會配置制震壁、斜撐式阻尼器…等制震器，以達到減震的目的，例如在建築物的樑柱之間，加裝制震壁或斜撐制震器，通常會安裝在1/2至2/3層樓的高度，配置數量愈多，當遇到地震發生時，制震器會吸收地震能量，避免主結構遭到破壞，同時把晃動減至最低。

至於制震的阻尼器的類型也很多，包括有液流阻尼器、摩擦阻尼器、軟塑性體阻尼器、金屬降伏阻尼器…等，最有名的就是台北101大樓，在87F到92F的樓層中央位置安裝調諧質量阻尼器TMD (Tuned Mass Damper)，主要目的為減低大樓受強風吹襲時之擺動；近幾年甚至有台中豪宅，在頂樓配置總重達150頓、要價5000萬的風阻尼球，除了具有抗震、抗風功能，更宛如大型藝術品，一推出便在市場掀起話題。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒民眾，其實抗震宅要從根本選起，地質的條件首當其衝，如果在土壤軟弱的地層蓋房子，考量到土壤液化與盆地效應，就必須使用更密集的梁柱鋼筋提高耐震係數，從結構規劃到施工品質都要兼顧，才能稱得上是好的抗震建築。購買前房屋前都需要做好功課，可以上國家災害防救科技中心的災害潛勢地圖網站，輸入地址、或是座標、景點來查詢此地是否有淹水、土石流、土壤液化、斷層、海嘯等等台灣常見之天災的可能區域。