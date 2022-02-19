對不少情侶來說「親密行為」是感情中的潤滑劑，而在過程中也都會做好安全措施，降低懷孕的風險與機率，日前有一名女大生在網路上分享，自己與男友完事之後，男友衝到廁所「裝水球」，原PO在旁不解男友為何要做出這樣的舉動，難道覺得很好玩嗎？後來詢問男友才知道原來是在做某項「實驗」，讓女友聽了很欣慰並上網分享。

一名女網友日前在Dcard上以「原來保險套用完要裝水？那我還不裝爆！」為題分享親身經歷，原PO表示想趁著寒假結束前與男友回到租屋處整理房子，順帶來點「親密行為」，沒想到在事後被原PO發現男友竟然在廁所「裝水球」，滿是疑惑的她詢問男友為什麼要在事後做這件事，男友表示「要測保險套有沒有破啊」，讓原PO聽了超感動，才理解原來每次男友完事後衝到廁所的原因，更因此與男友兩人一起實測4大保險套品牌，測驗哪個牌子比較不容易破，並分享圖片與裝水後的體積能撐到多大，希望能幫助到網友們達到最好的避孕效果。

原文。(圖/翻攝自Dcard)

此篇文引來許多網友們關注與熱議，「推一個實驗精神」、「某任每次都會拿去裝水，真的是比我還怕」、「這篇必須推 」、「好認真噢🤣算體積太專業了啦！」，除了討論哪個牌子比較好用及比較多人購買以外，也有一位網友在底下分享不少人求生時攜帶保險套的原因，「所以有些人求生包會帶保險套，並不是末日當前要及時行樂用的噢⋯ 而是可以拿來裝水，不考慮長途搬運可以存放很大的體積，小小一盒三個，保守點就能裝21公升，也可以儲存製造出來的淨水，同體積的容器要就算是折疊式的也非常可觀」

網友爆保險套冷門知識。(圖/翻攝自Dcard)

透過這篇文不但可以讓情侶們有更多的素材可以參考，還能從中獲得保險套的冷門知識，看來保險套不僅是情侶用的到，一般人的急救包內似乎也需要配備幾個了，最後提醒情侶們在親密互動時做好基本的安全措施，免得最後計畫改不上變化囉！