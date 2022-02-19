台灣基進台南黨部喬遷到東區，大批支持者到場祝賀。（洪榮志攝）

台灣基進台南黨部19日喬遷到東區，並正式公布該黨第一波台南市議員4名參選人，台灣基進黨主席陳奕齊表示，將持續以成為本土監督力量為目標。

台灣基進公布的4名市議員參選人，分別是第二選區（佳里區、七股區、西港區、北門區、學甲區、將軍區）黃建昌、第六選區（安南區）王明彥、第七選區（永康）吳依潔以及第十選區（東區）李宗霖。其中，李宗霖於2018年參選東區市議員曾獲得6703票，僅差515票即可當選，此次捲土重來被看好能替台灣基進在台南建立灘頭堡。

身兼台南黨部主委的李宗霖強調，基進的參選人不會有前科，請市民放心；基進的參選人經過專業的政治訓練，也在這些訓練當中更加成熟，希望能夠以專業來服務自小生長的東區，讓東區成為台南市安居樂業的典範。

安南區參選人王明彥喊出「文化台江、永續安南；樂活台江、宜居安南」，強調未來將以自己的文化專業為底，對市府在安南區的建設把關。永康區參選人吳依潔感性地說，從小身邊有不少人都說台灣是一個鬼島，如果有機會就趕快出去，不要待在台灣；但是她內心有一個聲音告訴她，不想就這樣放著台灣不管、轉身離開。大北門區參選人黃建昌則邀請所有台南市民跟他一起衝，衝出台南的新未來。