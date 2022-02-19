新的紀錄片《愛別離苦》這週上映，蔡英文總統今特別推薦給大家，總統說，台灣是一個充滿故事的島，更有許多堅毅女性的身影，藏在不起眼的巷弄裡，等待著我們去發掘。

總統說，《愛別離苦》故事拍攝桃園龍潭一條曾被世人遺忘的街道「菱潭街」，主角是一群面對生活打擊與百般磨難，卻從不放棄的女性們，她們在滿身傷痕後，不約而同來到這條街尋求生命的可能。

總統說，在這些女性身上，她看見台灣女性的強韌，還有母親對待子女，充滿無私的光輝。

總統說，《愛別離苦》是金馬導演楊力州的新片，看過楊力州歷來許多作品，先前的《紅盒子》拍攝布袋戲國寶大師陳錫煌的文化貢獻，再之前的《奇蹟的夏天》、《青春啦啦隊》、《拔一條河》等作品，彰顯台灣人堅忍不服輸的毅力，那是一股即使處於逆境，仍化不可能為可能的力量。

總統透露，楊力州導演告訴她，人總會不知不覺在別人的故事裡，看見自己然後流下眼淚，但他這次拍這部片，不是要讓觀眾流淚，而是要和觀眾一起戰鬥。

她說，想邀請大家，一起走進電影院，看見生活在台灣這塊土地上，這群渺小卻強大的女性們的故事。

因應本土疫情，總統也要提醒，文化部已訂定電影院防疫規定，大家看電影務必全程配戴口罩、維持社交距離，遵守相關防疫指引。