台北市產發局力推「微電腦瓦斯表」，議員李明賢質疑成效，指出以往不肖人士多，利用換瓦斯表詐騙，導致民眾對上門的瓦斯公司人員不信賴，甚至網路上還流傳換表後帳單要多繳2000元、地震阻斷功能意義不大。產發局對此回應，已要求瓦斯公司換裝時向消費者清楚說明，減少民眾疑慮。

產發局推廣微電腦瓦斯表，功能包含可自動偵測漏氣，若遇超時使用與發生5級以上地震時可能異常狀況，能自動緊急遮斷停止供應瓦斯，市府希望在2024年把全市所有使用傳統瓦斯機械表都換成微電腦瓦斯表，並把推廣成效列入KPI追蹤。

李明賢指出，民眾抱怨過去常發生不肖人士利用換瓦斯表詐騙長者，讓民眾對上門的瓦斯公司人員極不信賴，網路上還有人說換表後帳單要多繳2000元，也質疑地震阻斷功能意義不大，或擔心瓦斯公司趁機更換其他東西收取費用。

他要求，產發局應督促業者廣為宣傳更換微電腦瓦斯表的好處，除獨居長者戶外，應待家中有其他成年人在家的時段進行宣導，以推廣代替推銷。

對此，產發局公用事業科長何明育回應，瓦斯表老舊可能發生失準、腐蝕漏氣，依《度量衡法》規定，瓦斯表檢定合格有效期限為10年，使用將屆即會通知用戶換表。

何明育說，微電腦瓦斯表每月基本費100元，為全國統一價，較傳統機械式瓦斯表60元增加40元，市府協調業者換裝免收服務費，另提供中低收入戶補助，但未強制用戶安裝微電腦瓦斯表，產發局已要求業者在換裝時，必須向消費者清楚說明相關內容及費用，減少民眾疑慮。

經產發局查證，網路傳出換表費用要2、3000元，為另外零件更換費用，為避免不當推銷，已要求業者在說明更換零件後，民眾簽章確認後才可換裝，收費標準皆公告在業者官網供查詢。