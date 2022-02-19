學歷、顏值俱佳的主播劉宸希，周五晚間分享一段長達4分半鐘的清唱，純淨嗓音讓網友「驚為天籟」，直呼耳朵懷孕了！世界知名的百老匯音樂劇《貓》本月來台巡迴演出，這星期輪到台中，小時候被這齣音樂劇感動的劉宸希，特地獻唱經典歌曲《Memory》致敬，優雅歌喉首度曝光，深獲好評。

劉宸希學歷驚人，當年赴美就讀南加大，只花4年就拿到學、碩士學位。（劉宸希提供）

《貓》重返台灣，且一口氣在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮演出，前後超過一個月共36場，創下來台最大規模紀錄。鏡新聞早安進行式主播劉宸希在臉書粉專分享清唱影片，還穿上印有貓咪圖案的衣服，向這齣音樂劇致敬。

網友誇她歌聲優雅，沒想到主播唱歌這麼好聽，「耳朵懷孕了」、「竟然挑戰清唱，很厲害」、「主播斜槓歌劇名伶」、「被播報耽誤的歌手」。

劉宸希說，她第一次看《貓》、聽到《Memory》這首歌時，瞬間被打動，雖然當時年紀小，不過旋律和歌詞早已烙印在心。因為播新聞看到《貓》來台灣演出，心中感動再度湧上，也很高興能獲大家肯定。