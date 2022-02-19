警方追回的陳年高粱外觀精緻，價值4萬6000元，他卻以1500元低價銷贓。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

收購贓物的酒行另外拿出一瓶高價酒，指稱同為盧嫌提供低價變賣的酒品。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣菸酒公司台南市一家分店日前常有竊賊光顧偷取高價酒，警方循線查獲盧姓嫌犯為偷酒賊，他將在店內偷取價值4萬6000元的陳年高粱酒，隨手以1500元變賣給一家酒行，警方找來收購贓物酒行的沈姓老闆，才知他竊取變賣的酒不只1支，將他與沈男各依竊盜、贓物罪嫌函送台南地檢署。

被害業者14日發現店內價值4萬6000元的陳年高粱酒失竊報案，警方調閱影像，赫然發現偷酒賊是年初時發生的一件公共電話亭毀損案的盧姓嫌犯，當初他無故以話筒敲毀中華電信公司的電話亭玻璃，隨即通知他到案調查。

盧嫌見偷酒過程影像清晰，坦承犯案，警員原以為盧嫌愛喝酒才下手行竊，辦案過程卻發現他不嗜酒，專偷高價酒來低價銷贓牟利。

警方循線找到收購贓物的酒行，沈姓老闆坦承有買盧嫌的酒，卻一次拿出2瓶酒，一瓶陳高以1500元收購，另一瓶女兒紅以700元收購，警方才知盧嫌其實偷取不只1瓶酒。

盧嫌見事跡敗露，坦承又在另一家菸酒行偷取價值2000元的女兒紅，以700元代價賣給沈男。警方將兩瓶酒歸還給兩家業者，各以竊盜罪、贓物罪將他與沈男函送台南地檢署偵辦。

警方表示，盧嫌偷取的酒品外觀都十分精緻，價格昂貴有收藏價值，不排除他專偷高價酒變賣，將擴大偵辦，陸續清查盧嫌有無竊取其他酒品案件。

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