女星劉玉婷曾在電影《倩女幽魂III：道道道》中飾演王祖賢的女鬼同伴「小蘭」，她氣質脫俗的長相和精緻的五官，曾被讚美豔度勝過王祖賢，1996年她被瓊瑤相中來台演出《一簾幽夢》一炮而紅，之後也在台灣拍了不少戲，2005年她閃嫁豪門，近年她曾回微博分享近況，可見她整個人幸福肥不少，舉手投足也相當有貴夫人的氣息，和往日瘦弱模樣大不同。

劉玉婷過去曾是亞視當家花旦，拍了瓊瑤《一廉幽夢》「秦雨秋」一角走紅後，她便留在台灣發展，曾演出《七世夫妻之梁山伯與祝英台》、《第8號當舖》，也接拍本土劇《世間路》、《日正當中》，17年前她嫁給美國富商後就息影，兩人育有2子1女，近年則因教育問題帶孩子回廣州居住。

劉玉婷曾來台灣發展。（圖／中時資料照片）

2017年她出席好友翁虹的生日會時曾久違接受《東網》訪問，她透露已經離開演藝圈10多年，沒想過復出，早年因在台灣工作和翁虹結為好友，她樂於當豪門媳婦的生活，每天忙著照顧小孩，生活很充實，「我為人很容易滿足，所以過得很開心，況且脫離這行太久，已經很難再回到從前的生活」。

劉玉婷當年演出《世間路》跟方岑飆戲。（圖／中時資料照片）

根據《香港01》報導，劉玉婷其實剛出道時本來是TVB藝員訓練班成員，因為得罪高層遭解雇，為此她曾向媒體哭訴，幸好她後來星路越走越順，被封為「五朵金花」，與葉子楣、陳雅倫、郭錦恩與黃曼凝4人齊名，近年她曬出近照，可見她剪了一頭俏麗短髮，看似發福，頗有幸福少奶奶的味道。