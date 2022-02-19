從去年冬天至今已經歷多波冷氣團來襲，溫度甚至多次最低下看10度，今年台灣可是過了一個冷冬，同步也帶動了冬裝在百貨的銷量提升，而業者也觀察到，因著疫情影響民眾減少外出，加上戶外活動、露營等風氣盛起，因此今年冬裝的趨勢，不再僅是著重在流行款式，而是以機能性、實用百搭款為主流，因此像防水、多層式的保暖衣物最受歡迎，而品牌也以如The North Face、Timberland、AIGLE等知名戶外品牌的詢問度最高。

Global Mall新北中和店的Reebok THERMOWARM+GRAPHENE連帽外套，原價2480元，優惠價1980元。（Global Mall提供）

Global Mall林口A9店的早點名露營生活館 KZM風潮LED復古露營燈，原價3980元，優惠價3580元。（Global Mall提供）

Global Mall就發現今年民眾在保暖衣物上投入的購物預算更高，以內搭發熱衣、防風保暖外套銷量最為明顯，業績成長超過10%，而且也會選擇單價較高、但機能性更好的知名戶外品牌外套，而現正好Global Mall推出了「美好生活」檔期，3月9日前祭出不同運動服飾、宅在家輕鬆煮或清爽獨享餐、露營商品等7折起優惠，全台八店刷聯名卡當日累滿3000送100，新北中和、屏東市會員於25日前於指定服飾品牌，單筆消費滿500元即累積活動點數1點，滿5點即送百元電子商品禮券，還有首推的3月9日前會員於車站店當日跨店累滿千元即獲1點，集滿3點可換百點會員點數、6點可換100元電子商品禮券、滿10點可獲得價值500元商品及花東四日旅遊行程買一人送一人優惠，同時滿10點再抽花蓮藍天麗池飯店住宿券。

京站的KBF可拆式兩穿保暖輕外套，推薦價5930元。（京站提供）

京站的Dickies男款柿子橙可拆袖多口袋羽絨外套，原價7980元，特價3990元。（京站提供）

京站即日起也為了即將來襲的寒流，推出了冬季拍賣的最後下殺5折起，不少冬季月銷百件的外套款式進行出清優惠，像KBF可拆式兩穿保暖輕外套、Dickies男款柿子橙可拆袖多口袋羽絨外套等流行又保暖的款式也享優惠，《collect point》28日前同步改裝出清，指定SALE商品享兩件8折，三件75折，另優惠3月2日前Q卡友於當日指定運動服飾櫃位，單筆滿2500元即可兌換《咒術迴戰》電影免費交換券，滿5千元另可再兌換限量帆布袋。

統一時代百貨台北店的The North Face女款米白色防水透氣可收腰衝鋒衣，推薦價9380元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Timberland男款深藍色戶外經典防水連帽外套，推薦價7500元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年的冬裝保暖衣物、外套銷售也有帶動成長，戶外服飾用品銷量就成長30%，像snow peak、Timberland、The North Face、AIGLE等高單價商品都相當受歡迎，28日前推出全館指定櫃位滿3000送300，22日到28日期間持icash2.0或icashPay支付滿3000再享12% OPEN POINT點數回饋。大葉高島屋今年就以一件多穿、多層次搭配為主的經典款式最受歡迎，冬衣銷量也較去年成長1倍以上，20日前推出使用任一面額紙本五倍券，單筆消費滿1888送200，再抽「香格里拉冬山河渡假酒店」雙人豪華住宿券，23日前還有冬季男士休閒特賣會最低3.5折起優惠。

大葉高島屋的Barbour Waylite禦寒大衣，原價1萬5000元，特價1萬500元。（大葉高島屋提供）