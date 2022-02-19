踏入2022年就陸續迎來各手機品牌的全新旗艦機登場，此次就將實測本月初所推出的全新三星Galaxy S22 Ultra、OPPO Reno7 Pro，與蘋果的iPhone 13 Pro Max一起作攝影實測，將實測近年多款手機都主打的夜拍及微距功能，以及基本的逆光拍攝功能，讓消費者了解兩款新機的拍照實力。

夜景拍攝

三星Galaxy S22 Ultra的夜景拍攝。（石欣蒨攝）

iPhone 13 Pro Max的夜景拍攝。（石欣蒨攝）

OPPO Reno7 Pro的夜景拍攝。（石欣蒨攝）

S22 Ultra此次的夜拍表現可是3支手機中表現最平衡，在黑夜中的光源均不會過曝，達到整體明暗的平衡之餘，顏色也表現適當的濃度與均勻，不會過於虛假，細節也呈現得相當清晰；iPhone 13 Pro Max反而色彩相當濃厚，對於黑夜中的光線捕捉更敏感，照片整體相當明亮，但某些燈球會有過曝現像，耀光問題仍會出現；Reno7 Pro則相對雖然較暗，但仍能呈現細節，而色彩方面最為濃厚偏暖，整體效果令人滿意，不過拍攝時相對容易受手震而影響，建議可使用其腳架模式配合作較長時間曝光。

夜景人像拍攝

三星Galaxy S22 Ultra的夜景人像拍攝。（石欣蒨攝）

iPhone 13 Pro Max的夜景人像拍攝。（石欣蒨攝）

OPPO Reno7 Pro的夜景人像拍攝。（石欣蒨攝）

此次在夜間開啟人像模式拍攝，相較一般夜景拍攝更具挑戰性，而S22 Ultra仍能維持人與背景的光暗平衡，人物能自然地從柔焦的背景突顯卻不突兀，整體表現最為自然，不過相對容易因手抖而導致人物稍有模糊的狀況；iPhone 13 Pro Max則同樣因對光線更為敏感，人像模式下也能大量吸光進鏡頭，人物、背景都相對清晰明亮，人物更是相當突出，但因耀光問題，因此容易看到綠色耀光打在人物身上；Reno7 Pro此次因在低光源環境開啟人像模式後，呈現高噪點、清晰度不足的狀況，因此改以一般夜景模式拍攝，雖然人物仍能清晰可見，但噪點仍然相當高，建議在亮度再充足點的環境下拍攝。

色溫光暗對比

三星Galaxy S22 Ultra的色溫光暗對比。（石欣蒨攝）

iPhone 13 Pro Max的色溫光暗對比。（石欣蒨攝）

OPPO Reno7 Pro的色溫光暗對比。（石欣蒨攝）

S22 Ultra在充滿光源的情況下，不管是人臉與背景的表現都最為清晰，而且線條或地上的光暗對比也更為明顯，更能突出主體之餘，色溫整體也偏柔和、暖色，同樣表現最為平衡；iPhone 13 Pro Max整體明顯色溫偏冷白，原為黃光的投射燈也變得較白，光暗對比呈現未有前者明顯，但整體細節仍清晰可見；Reno7 Pro雖然整體較暗，但光暗對比得宜，陰影細節可見，表現比純夜景拍攝來得更好，色溫也相對柔和。

逆光自拍

三星Galaxy S22 Ultra的逆光自拍。（石欣蒨攝）

iPhone 13 Pro Max的逆光自拍。（石欣蒨攝）

OPPO Reno7 Pro的逆光自拍。（石欣蒨攝）

S22 Ultra此次在陽光下自拍的表現，比起過去都來得更自然，背後的陽光與雲的結構也相當清晰，未有過曝的狀況，整體色彩濃厚自然，放大照片看後，在3支手機中最能呈現細節，加上內建可手動的美顏、濾鏡效果，自拍起來更方便；iPhone 13 Pro Max日間自拍表現相對明亮，逆光下人物、背景都清晰可見，髮絲等細節也能細膩呈現，不過雲朵就稍有過曝的狀況，色彩偏冷調，但能透過新的「攝影風格」調整；Reno7 Pro向來主打人像攝影，加上此次前鏡頭搭載DOL HDR技術，細節也更為清晰、而且人物及背景也相當明亮，色彩稍微偏粉色，但逆光下也不過曝，而且人像不會如以往有較假的美肌效果出現，美顏效果也相當令人滿意。

微距拍攝

三星Galaxy S22 Ultra的微距拍攝。（石欣蒨攝）

iPhone 13 Pro Max的微距拍攝。（石欣蒨攝）

OPPO Reno7 Pro的微距拍攝。（石欣蒨攝）

此次S22 Ultra就加入了「對焦小幫手」以方便進行微距拍攝，對焦相當迅速即能拍下清晰的微距照片，花朵紋路清晰可見，效果相當不錯；iPhone 13 Pro Max可是3支手機中，最能提供完整的微距拍攝體驗，就算靠物件相當近都能輕鬆對焦、拍出細節，花朵紋路最為明顯；Reno7 Pro也能打開微距模式進行拍攝，而且細節表現也非常清晰，在微距模式下，色彩表現更是最自然。

同場加映Galaxy S22 Ultra S Pen功能：

三星Galaxy S22 Ultra不管在拍照、錄影時，都能以S Pen加入動態繪圖及文字。（翻攝手機畫面）

此次三星為頂規的Galaxy S22 Ultra加入了S Pen功能，不管拍照、錄影時都能以S Pen加入動態繪圖及文字，把Note系列的功態完整帶到S系列來，加上強大拍攝功態，更能創作出不一樣的作品。

總結：

三星全新Galaxy S22 Ultra定價3萬8900元起，28日前開放預購享預購禮，3月4日正式在台上市。（三星提供）

三星向來S系列的拍攝效果，不管在色彩、亮度上都特別濃厚，但此次S22 Ultra在夜景或日間拍攝上都相當自然，而且效果呈現相當平衡，實測夜間錄影時也是追焦最快、畫面最為清晰的手機，加上S Pen的功能，的確相當吸引人入手。

OPPO Reno7 Pro定價2萬1990元。（OPPO提供）

OPPO的Reno7 Pro與其他二機價格雖約差上1萬5000元左右，單看單機表現絕不會落後太多，一般夜景仍能處理得相當不錯，所有基本拍攝功能齊全，而且此次更提升了HDR技術，強調自拍效果大幅提升，可是相當能滿足喜歡拍美照的使用者需求，2萬出頭的價格可是CP值相當高的機種。