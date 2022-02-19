台中市北區三民、崇德、五權、錦南街五叉路口「多功能科技執法設備」2月16日0時起正式啟用偵測，並開始對違規車輛舉發，台中市中市警察局第二分局統計該系統啟用兩日已偵測到近7百件的違規，其中6成為「未依標誌、標線行駛」。

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街五叉路口「多功能科技執法設備」2月16日0時起正式啟用偵測，並開始對違規車輛舉發，台中市中市警察局第二分局統計該系統啟用兩日已偵測到近7百件的違規，其中6成為「未依標誌、標線行駛」。

台中市警察局二分局指出，經調查轄區內前五大易肇事路口第一名就是崇德路五叉路口，另精武路與雙十路口、崇德路與進化北路口、崇德路與太原路口及中清路與五權路口則分局二至五名；過去該路口一年發生大小交通事故約80件。

為防制交通事故，警方與路權機關多次辦理會勘，研商交通安全改善方案，109年底在崇德五叉路口建置「多功能科技執法設備」，經過了1年多的系統測試，自16日零時起正式啟用執法，目前設定取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的違規項目。

該「多功能科技執法設備」啟用2天以來，已舉發675件的違規，舉發數量是昔日每天約20至30件的數十倍，而警方分析民眾的違規類型，其中6成為「未依標誌、標線行駛」；且由於該路段公車行駛頻繁，台中市警局第二分局針也特別發函給台中市各客運公司，請公司轉告司機行經該處確依標誌、標線及號誌指示行駛，以免違規受罰。

第二分局分局長陳家銘表示「取締只是手段，安全才是我們的目的」，科技執法將是未來的趨勢。他也呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，養成遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，請民眾務必遵守標誌標線及號誌行駛，提升你我的用路安全。

而依相關交通處罰條例闖紅燈罰鍰從1800元到5400元，而跨越雙白線罰鍰則從600～1800元，在多車道機車不在規定車道行駛罰鍰600～1800元、機車未依規定兩段式左轉罰鍰600～1800元。