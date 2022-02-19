前新北市政府副發言人蔡畹鎣昨日請辭，宣布投入新店區議員選戰，今（19）日上午即現身安坑輕軌車站，與新北市長侯友宜一起關心工程進度。侯友宜說，優秀的年輕朋友對公共議題、對人民關心的事，願意投入付出，努力做事，是值得肯定和加油打氣。蔡畹鎣被指是「侯衛兵」，她強調，「我就是我自己」，沒有侯家軍，更不是侯衛兵。

侯友宜表示，新北市很多熱誠、優秀的年輕朋友，願意為新北市這塊土地、為國家做事，大家一起加油打拚。

外傳蔡畹鎣參選新店區，是因侯友宜與國民黨主席朱立倫協商破局。侯友宜表示，與朱主席到現在都是同心齊力，為國民黨明年的候選人加油，希望能夠打贏選戰。蔡畹鎣則說，我們一直都很尊重黨中央的決定和相關規則，這次很多年輕人願意站出來，我們樂觀其成，大家都是為了這塊土地認真做事。

對於國民黨直轄市議員候選人提名新人加權部份，蔡畹鎣表示，我們都遵守黨中央的規則，這次對年輕人的加權和以往不太一樣，其實就是鼓勵年輕人多多站出來，為市民發聲，與地方原有的民意代表一起努力，為地方做事。

媒體追問侯友宜，前幕僚才辭職，還沒經國民黨提名，就跟著他跑行程，是否給人不公平的感覺？侯友宜說，每個人選擇做自己的，選舉是他個人的事情，只要全力以赴，好好努力做事，讓市民看到，這才更重要。

也將參選新店區議員的國民黨智庫副執行長黃心華，曾指蔡畹鎣說是侯衛兵，侯友宜說，年輕朋友不論是誰，願意為新北努力做事，都會給予加油、打氣。蔡畹鎣則說，出來參選就是當下該做的事情做好就好，沒有所謂的侯家軍，更不是侯衛兵。