時序進入到二十四節氣中的第二個節氣「雨水」，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享雨水期間2/19～3/4生肖運勢，其中生肖屬鼠、龍、羊的人事業運明顯提升，把握機會有望升職加薪。

▍生肖鼠

屬鼠人勤奮努力，衝勁十足，近期較容易被長官看見而出頭。大好的時候，切記莫要得意忘形而衝過頭，穩紮穩打，一件一件的去處理才能將細節做到細緻不遺漏，這樣的成功基礎才是穩固的，也才不會把原本一手好牌打到全盤皆輸。感情方面與另一半需要多點信任感的建立，單身者不妨配戴粉晶幫助提升戀愛運。

▍生肖牛

屬牛人告別牛年太歲的陰霾，近日運勢平穩，不過太過於安逸的日子，反而讓他們有些不安，可能因此起了轉職的念頭，正值自信又有魅力的時期，可趁機試試轉換跑道，或者是發展副業。感情方面，屬牛人的魅力是虎年中名列前茅的，因此要脫單並不難，已經脫單的，與伴侶間相處融洽，請好好享受這份幸福。

▍生肖虎

太歲當頭的屬虎人近期對工作提不起勁，一切看在長官眼中，建議要逼著自己努力點，才不會被列入黑名單。而有心轉職的屬虎人可以遇見機會，只是這個機會雖然會讓你得到心中期待的工作待遇及內容，但是可能會有離家遠之類的問題，導致你面臨會影響到生活而需取捨的狀況而猶豫不決。

▍生肖兔

屬兔人事業運平穩無壓力，不妨利用閒暇時間學習新技能，可替自己發掘興趣、開啟眼界。不過要注意周遭心術不正的同事或是交情不深的友人，不要被他們言語迷惑而出現大頭症情形。感情方面，有伴的屬兔人雖有可能與另一半發生爭執，不過透過磨合溝通後，你們的感情會加深，確信彼此是對的人，對感情只有好沒有壞，不過若是一開始就選擇不溝通的冷戰方式，那會怎麼發展就不好說了！

▍生肖龍

雨水後的屬龍人將迎來事業上收割之前努力成果的好機會，不過機會來得又快又急，可能是在你努力付出一陣子且已不抱期待的狀態之下突然來臨，所以最好是隨時處於備戰狀態不鬆懈，才能將機會抓牢。財運一般的狀況之下，不能開源就只能乖乖節流了，近期還請控制好自己的物慾。單身屬龍人近期對於脫單似乎不太在乎，甚至是有些逃避的狀態，也許是春節期間被婆媽親戚問煩了，近期比較享受單身無事一身輕的感覺。

▍生肖蛇

近期工作運勢呈現付出與成果不成正比的狀態，可能會讓屬蛇人很想放空一切，建議調適心態，不要繃得那麼緊，節奏稍微緩下來，思緒清晰了，你會發現實際付出的勞力是減少的，但是你能收到更好的成果。感情在過於強勢的態度之下，情緣難以萌芽，就算進行中，也容易關係緊張，屬蛇人需要降低對他人的要求標準，才不會乏人問津。

▍生肖馬

雨水後的屬馬人思緒清晰，靈感大爆發，從事產品開發相關行業者，能提出不少創新方案，工作表現亮眼。單身屬馬人近期將因魅力提升，與異性互動機會增加，能夠主動出擊，掌握戀愛主場局勢。財運方面表現不俗，正財跟偏財都小有收穫，再加上近期物慾不高，所以荷包得以守住，穩定增加財富。

▍生肖羊

雨水後的屬羊人迎來大好事業運，過去努力和收穫不成正比，近期終於能得到長官的青睞，獲得一些比較好的表現機會，甚至也可以主動爭取看看有興趣的案子，積極的態度有助你取得心目中理想的工作機會或是崗位。財運也會因工作運勢轉強而有所收穫。近期也可能迎來告別單身的機會，遇上爛桃花的機率大為降低，不妨放手去愛。

▍生肖猴

屬猴人情緒進入敏感時期，不容易控制情緒，因此工作上與他人的摩擦可能會增加，尤其是看不過去的事情，你會控制不住立刻生氣，然而你卻沒察覺到自身情緒需要另外找出口發洩，建議假日就算再累也要逼自己外出，多親近大自然，平靜你的心。近期單身者可以說是異性絕緣體，桃花運低落，感覺孤單。

▍生肖雞

屬雞人近期職場上表現過頭，身為長官眼中的紅人，讓許多人嫉妒，建議要謹守謙遜待人的處世之道，這樣才能避免受小人傷害。桃花迎來滿開，單身者人氣爆發，脫單機會很多，一樣是謹守謙遜態度，不要過分炫耀自己多受歡迎，不然眼紅者的謠言雖不是真的，還是可能影響你的名聲。

▍生肖狗

事業運將在雨水後轉好，但是這個轉變對於不同年齡層的屬狗人可能帶來的結果不同，年輕屬狗人只要能明白運氣好是一時，要能延續好運不斷，只有靠自己的努力付出來維持的話，就不會因此而把好運氣用盡。沉穩的年長屬狗人當然明白這道理，因此能把好運發揮到極致，以實際行動的表現來報答替他帶來好運的貴人。所以說是阻力還是助力端看一念之間。

▍生肖豬

屬豬人近期大概除了財運值得驕傲外，事業運跟感情運都有點差強人意，近期對於賺錢開始變得積極，近期對於財富方面的理財學習大有斬獲，也讓你紮紮實實的替自己賺到錢，不過向來不會虧待自己的屬豬人，也因此會大力犒賞自己的努力，所以最後可能荷包還是原來那個程度。面對事業跟感情，屬豬人都呈現慵懶狀態，事業是因為無法與興趣結合而呈現不積極，感情則是隨性的個性讓異性心生卻步，對方容易會誤以為只有自己一頭熱。