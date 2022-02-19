一名女網友分享用ATM存款的悲慘經驗，她拿5萬元現金去存，結果最後只存入4萬1千元，並拿到8千元退出來的鈔票，但卻平白無故少了1千元，求助銀行也無果，對方無法將1千元退給她，因為她存錢之前少了數鈔的動作。不少苦主見狀哀嚎有過類似的經驗，所以後來大額存款都會改去銀行。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》上發文說，她拿著5萬元的現金去ATM存款，但她再把錢放入ATM的機台前，並沒有先點過總共有多少張鈔票，結果存進去以後，螢幕上顯示有4萬1千元，並吐出8千元。

女網友發現這個數字不對，把吐出來的鈔票重新點了2次，都確認是8千元無誤，本來想按取消存入的按鍵，結果因為重複數吐出來的鈔票而超過時間，最後好好的5萬元，莫名損失1千元，讓她超級傻眼。

女網友指出，她接著便嘗試聯絡銀行，結果對方表示沒有辦法將1千元退還給她，因為她存錢之前少了數鈔的動作，所以奉勸大家，一定要一張一張數鈔票以後，再做存錢的動作，像她一樣傻傻的，恐就平白無故繳了1千元的教育費。

貼文引起網友討論，不少苦主留言表示，自己也曾因為這樣莫名被吞了1千元，「這我真有遇過，後來銀行打來說確定沒多錢，所以1千就被吞了，死無對證，建議高額存款絕對要用臨櫃避免爭議」、「同樣的被害者路過」、「感覺還是臨櫃存比較保險」。