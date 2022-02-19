神父魏主安日前安祥辭世，享耆壽91歲，19日在台東天主教馬蘭教堂舉行告別彌撒，數百名台東鄉親特地前往追思，場面隆重哀戚。（蔡旻妤攝）

在台東奉獻近1甲子的瑞士神父魏主安日前安祥辭世，享耆壽91歲，19日在台東天主教馬蘭教堂舉行告別彌撒，數百名台東鄉親特地前往追思，場面隆重哀戚，台東縣長饒慶鈴特別頒予榮譽縣民褒揚狀，並依照他的遺願長眠於東海岸小馬教堂墓園。

台東天主教馬蘭教堂一早湧入數百名台東鄉親為神父魏主安禱告，感謝他無私的愛與奉獻。19日舉行告別彌撒後，饒慶鈴特別頒贈予榮譽縣民褒揚狀，由現任台灣區白冷會會長吳若石神父代為領受。

神父魏主安生於瑞士，1963年奉派來台灣，1965年開始擔任台東寶桑路天主教聖堂神父，為了盡快融入台東，花了3、4年時間學習國語、台語、阿美族語，不僅台語流利，族語說的比族人還厲害，與本地人關係綿延近4代，比台東人還要台東。

神父魏主安2003年獲頒台東縣榮譽縣民，2017年拿到中華民國身分證，曾在台東行使投票權。近年年事已高的他身體狀況不佳，曾在聖堂暈倒，且必須依靠坐輪椅與專人長期照護，2月13日病逝於台東聖母醫院，享耆壽91歲。

神父魏主安傳愛近一甲子，深入後山窮鄉僻壤宣教、興學、扶貧，對這塊土地有著深厚情感，以堅定信仰及無私的愛撫慰鄉親的心靈。除了推動本土化傳教，也致力於幼教與儲蓄互助運動，開辦「天仁幼稚園」及成立「基善儲蓄互助社」，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務。

現場告別彌撒隆重哀戚，前來的民眾抱持難過不捨的心情送魏神父最後一程，感謝神父對台東無私奉獻近1甲子，隨後依照其遺願葬在東海岸小馬教堂墓園。