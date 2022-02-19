大新竹合併一事「沒下文了」？有意角逐新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝今宣稱，與現任市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘形成「新竹鐵三角」，三人對新竹城市建設的發展不會因一場選舉結束就消失，強調堅定支持2022大新竹合併升格。他並批評曾代表時力參選新竹市選區立委的高鈺婷等未深耕新竹者，以為「快閃新竹」就能一步到位，只忙著選舉算計不如多聽聽市民的聲音。

鄭宏輝昨日（18）在臉書發文，刊出一張與林智堅、柯建銘的大合照，三人穿著輕鬆對鏡頭露出微笑，照片上則寫著「支持2022大新竹合併升格」、「政治人物，請先放下政治算計」、「以台灣經濟、新竹發展為優先考量！」幾個大字。

鄭宏輝表示，他和林志堅、柯建銘組成「新竹鐵三角」，如今他換上三人組的合照看板，是想告訴所有關心新竹市的市民朋友，他們對新竹城市建設的發展，不會因為一場選舉結束就消失，為了讓新竹更好，他們支持2022大新竹合併升格。

針對大新竹合併升格，鄭宏輝強調，相信每個在新竹這塊土地上生活的市民，都希望新竹能夠改變，變得越來越好。但可惜的是，看到在野黨藍、白、黃的政治人物，不是來新竹拍拍照，就是為了反對而反對；國民黨整天扯台灣後腿就不用說了，時代力量和民眾黨從立委選戰到現在，「高鈺婷在哪裡？高虹安一周在新竹待幾天？」

鄭宏輝進一步指出，新竹的長治久安不是靠著「快閃新竹」就能一步到位，只忙著選舉算計，不如多聽聽市民的聲音，多為台灣、為新竹算計，並重申他支持2022大新竹合併升格的立場。