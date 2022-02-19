高雄市一名國小代課女老師因職場、情場不順，花8萬元請自稱精通命理的學生父親改運，結果雙方約定「母狗守則」，大玩主僕、SM性愛遊戲，事後女老師認為運勢未見好轉，翻臉提告對方性侵，求償150萬元，一審認定兩情相悅判決男方無罪免賠。女方上訴後，高雄高分院認為雙方對話親密，難認性侵，仍判男方無罪，全案可上訴。

判決指出，女老師因多次報考國小公職教師落榜，到了適婚年齡也一直找不到結婚對象，2019年3月與班上1名學生的父親認識後，男方自稱擅長卜卦命理，稱女老師遇上「主僕卦」，生肖屬馬的他，可以幫她改變運勢。

男方拿出「母狗守則」，要求女老師扮演母狗，須視他為主人，是他私有財產，需配合他虐待、拷打等調教，不從會招來厄運。

女老師2019年11月先與男方在台北某旅館嘿咻，隔天南下高雄大玩SM性愛遊戲。女老師前後花了8萬元，還配合當「母狗」，結果運勢卻未見好轉，自認上當，傳訊痛罵男方「收了錢又不做事」，憤而提告性侵，並稱她因此事已身心受創，無法繼續擔任教職，求償150萬元。

一審法官認為，2人發生糾紛後仍相約出遊，聊天對話也是嘻嘻哈哈，並無異常，「母狗守則」也是經女老師同意，難認男方有脅迫她配合從事性行為，判決男方無罪，民事部分也判決免賠。

案經上訴，高雄高分院二審認為，雙方對話紀錄親暱，看不出女老師被稱為「狗」，有任何排斥或受男方強迫等情狀，認定男方性侵罪證不足，仍維持一審無罪判決。