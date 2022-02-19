台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如昨天邀集黨代表面對面溝通，表示一肩承擔黨內提名人選風波，並強調，民眾黨成立目的就是為了將兼任黨主席的台北市長柯文哲送進總統府。

媒體昨晚報導蔡壁如原本要找黨代表於昨赴北市府與黨主席柯文哲開會，但擔心被指「寄生市府」，後改在市長官邸聚會，「摸頭」黨代表，想主導年底選戰。

蔡壁如昨天深夜在臉書貼出和黨代表對話照片，並表示，民眾黨向來公開透明，因此她也與黨代表展開一場公開透明的溝通，如同她寫給黨代表的信一樣。

她指出，要贏得2024年的總統選舉，2022年這一戰非常關鍵；這是民眾黨成立2年多以來，第一次投入的全國性大型選戰，雖然民眾黨是第三大黨，但實際情形是，沒有民進黨龐大的資源、也沒有國民黨地方的組織。

她相信，每個民眾黨黨員都是因期待新政治對台灣的改變而走在一起，既然是公開透明、理念一致，對她而言，就不會有偷偷摸摸的行為，之所以協助進到黨部幫忙選務，是柯文哲前一週臨危受命，選戰9人小組名單也是柯文哲所提。

蔡璧如也表態，關於年前到現在提名人選的種種風波，她一肩承擔；她還說，民眾黨成立的目的，就是為了將柯文哲送進總統府，相信所有的黨員、黨代表，也都有同樣的信念。

她表示，只要有機會，願意與每位黨員面對面溝通，密會或者偷偷摸摸，不是她的風格。